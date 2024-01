Qu’est-il arrivé au smartphone de la jeune fille de 16 ans morte de froid à San Candido

Le 12 janvier à San Candido, dans la province de Bolzano, une adolescente de 16 ans a été retrouvée morte dans une forêt à côté de la ferme où elle séjournait avec sa famille. Le smartphone était complètement déchargé.

Quelques heures ont suffi, toutes passées dans le froid à une température d’environ -14°. Pour l’instant, la cause la plus probable de la mort de R.S. à San Candido, dans la province de Bolzano, est l’hypothermie. La température de son corps a commencé à chuter jusqu’à compromettre toutes les fonctions vitales. R.S. est une adolescente de 16 ans, originaire de Cologne, en Allemagne. Elle se trouvait avec sa famille dans une ferme de la région quand, selon l’Ansa, elle est sortie seule vers 7 heures du matin le vendredi 12 janvier. C’était censé être une promenade, comme elle l’avait annoncé à sa famille. Cependant, la jeune fille n’est jamais rentrée.

Le corps de R.S. a été retrouvé près d’un sentier. L’autopsie exclut maintenant que la mort soit survenue suite à un traumatisme. Une détail a émergé dans les recherches : le smartphone de la jeune fille était déchargé. Une condition qui a empêché de la retrouver immédiatement grâce aux systèmes de géolocalisation, mais surtout qui aurait pu l’empêcher de demander de l’aide lorsqu’elle a réalisé qu’elle perdait ses forces.

Comment le froid peut endommager un smartphone

Les indications sur les meilleures températures à utiliser pour un smartphone peuvent varier en fonction du modèle. En consultant les spécifications de différents fabricants, nous pouvons dire que la meilleure plage d’utilisation d’un smartphone varie entre 0° et 35° sur l’échelle Celsius, celle que nous utilisons normalement pour mesurer la température en Italie. Certains appareils peuvent même aller jusqu’à 45°.

Nous ne savons pas si R.S. avait chargé son téléphone avant de sortir, mais le froid extrême auquel l’appareil a été exposé a certainement pu endommager la batterie, épuiser sa capacité et fournir également des informations incorrectes. Les problèmes liés au froid et aux smartphones sont de deux types. Le premier est lié aux fonctions. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour fonctionner à -14°, il est donc possible que certaines composantes cessent de fonctionner correctement.

L’écran tactile peut avoir du mal à enregistrer nos commandes, le système d’exploitation peut devenir peu réactif et surtout nous pouvons trouver des informations erronées sur notre écran. Si les capteurs du smartphone fonctionnent mal, le téléphone peut nous dire qu’il y a du signal alors que nous n’avons même pas une barre de réception. Ou pire encore. Il peut nous dire que nous avons encore 70% de batterie alors que nous l’avons déjà entièrement consommée.

Le deuxième ordre de problèmes est lié à la batterie. Pratiquement tous les smartphones que nous avons en main utilisent des batteries au lithium-ion. Sans entrer dans les détails de leur fonctionnement, ces batteries sont basées sur une série de réactions chimiques qui ralentissent avec le froid jusqu’à épuiser toute la charge accumulée.

Comment protéger les smartphones en extérieur

Si vous pratiquez une activité en extérieur dans un environnement froid, vous pouvez envisager certaines précautions :