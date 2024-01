Islande, les images de la lave qui brûle une maison et détruit les rues de Grindavik

L’éruption a commencé à 7h57, heure locale. Le flux de lave a atteint les villes de Grindavik et a déjà détruit un des bâtiments. Environ 4 000 habitants vivaient à Grindavik et ont déjà été évacués.

« Grindavík peut devenir une ville fantôme ». Roberto Luigi Pagani, connu sur les réseaux sociaux comme Un’Italiano in Islanda, avait déjà expliqué en novembre à Netcost-security.fr le risque que courait la ville de Grindavik. Cette ville de moins de 4 000 habitants se trouve dans la région du Sud-Ouest de l’Islande. Elle est située à quelques kilomètres du lieu où, ce matin, à 7h57 en Islande, une nouvelle fissure s’est ouverte d’où la lave a commencé à jaillir. Une autre éruption avait été enregistrée dans cette région le 19 décembre, lorsque le volcan Fagradalsfjal avait ouvert une fissure éruptive. Tous ces signes marquent le début d’une nouvelle période d’activité volcanique.

Tous les habitants de Grindavik ont déjà été évacués. Selon la BBC, le niveau d’alerte a été élevé au seuil d’urgence. Le président de l’Islande, Guðni Th. Jóhannesson, a expliqué qu’il n’y a pas de risques pour les personnes pour le moment: « Une nouvelle éruption volcanique a commencé tôt ce matin juste au nord de Grindavík. La ville a déjà été évacuée avec succès pendant la nuit et aucune vie n’est en danger, bien que les infrastructures puissent l’être. Pas d’interruption des vols ».

X | Une delle immagini dell’eruzione in Islanda condivise dal presidente Guðni Th. Jóhannesson

La lave dans les rues de Grindavik

D’après les images prises par les hélicoptères, on peut voir que la lave a commencé à sortir du sol à quelques mètres seulement des maisons de Grindavik. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un fleuve incandescent qui sort de la surface et qui atteint une maison. L’effet est étrange. La lave avance lentement, impassible. Lorsqu’elle atteint le premier bâtiment, elle ne le détruit pas immédiatement : elle l’entoure jusqu’à ce que les flammes commencent à le corroder.

Selon le dernier bulletin de l’Icelandic Met Office, l’éruption continuera dans les prochaines heures. Des barrières artificielles avaient été construites autour de la ville pour empêcher précisément ce que nous voyons : l’entrée de la lave dans les habitations et les dommages aux bâtiments. Selon la BBC, le problème ne concerne pas seulement les maisons. Selon le chef de la Protection Civile, Vidir Reynisson, il y a un risque que la coulée de lave endommage également les conduites d’eau et les installations électriques.

BBC | Un frame del video della BBC in cui si riprende la colata di lava in città