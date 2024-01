Quelle est la quantité d’exercice nécessaire pour contrôler l’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle, une pression excessive du sang sur la paroi des artères, est associée à des niveaux élevés de stress, à une consommation excessive de sel, de sucre ou d’alcool, au tabac et à un excès de poids. Les modes de vie chaotiques favorisent ces problèmes dans de nombreuses sociétés.

En réalité, selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’un homme sur quatre et environ une femme sur cinq souffrent d’hypertension. Cependant, comme la plupart des personnes ayant une tension artérielle élevée ne savent pas qu’elles en souffrent, on l’appelle souvent le « tueur silencieux ».

Des études récentes suggèrent que, pour se protéger de l’hypertension artérielle en vieillissant, il faut jouer sur le long terme et maintenir son niveau d’activité physique jusqu’à l’âge moyen.

Cependant, selon une étude menée auprès de plus de 5000 personnes dans quatre villes des États-Unis, des facteurs sociaux peuvent rendre cette tâche plus difficile pour certaines personnes.

Les adolescents et les personnes dans la vingtaine peuvent être physiquement actifs, mais ces schémas changent avec l’âge.

Explicou Kirsten Bibbins-Domingo, l’auteure de l’étude et épidémiologiste à l’Université de Californie, San Francisco (UCSF), en avril 2021, lors de la publication de l’étude.

Malgré de nombreuses preuves montrant que l’exercice réduit la pression artérielle, de nouvelles recherches suggèrent que « maintenir l’activité physique pendant la jeunesse adulte – à des niveaux plus élevés que ce qui était recommandé auparavant – peut être particulièrement important » pour prévenir l’hypertension.

Une étude sur l’hypertension artérielle met l’accent sur les avantages de l’exercice

Plus de 5100 adultes ont été recrutés pour l’étude, qui a suivi leur santé pendant trois décennies avec des évaluations physiques et des questionnaires sur leurs habitudes d’exercice, leur tabagisme et leur consommation d’alcool.

Lors de chaque évaluation clinique, la pression artérielle a été mesurée trois fois, avec une minute d’intervalle, et pour l’analyse des données, les participants ont été regroupés en quatre catégories selon la race et le genre.

De manière générale – chez les hommes, les femmes et les deux groupes raciaux – les niveaux d’activité physique ont diminué entre 18 et 40 ans, avec une augmentation des taux d’hypertension et une diminution de l’activité physique au cours des décennies suivantes.

Selon les chercheurs, cela suggère que la jeunesse adulte est une période clé pour intervenir dans la prévention de l’hypertension à l’âge mûr grâce à des programmes de promotion de la santé conçus pour augmenter l’activité physique.

Près de la moitié de nos participants en jeunesse adulte avaient des niveaux d’activité physique inférieurs à l’idéal, ce qui était significativement associé à l’apparition de l’hypertension, indiquant que nous devons augmenter le niveau minimum d’activité physique.

A déclaré Jason Nagata, l’auteur principal et spécialiste en médecine des jeunes adultes à l’UCSF.

Lorsque les chercheurs ont examiné les personnes qui avaient fait cinq heures d’exercice modéré par semaine au début de l’âge adulte – le double de la quantité minimale actuellement recommandée pour les adultes -, ils ont découvert que ce niveau d’activité réduisait considérablement le risque d’hypertension, en particulier si les personnes maintenaient leurs habitudes d’exercice jusqu’à l’âge de 60 ans.

Atteindre au moins le double des directives minimales actuelles [d’activité physique] pour les adultes peut être plus bénéfique pour la prévention de l’hypertension que de simplement suivre les directives minimales.

Ont écrit les chercheurs.

L’étude a également montré que les hommes et les femmes noirs ont des parcours de santé très différents de ceux de leurs homologues blancs :

À 40 ans, les niveaux d’activité physique avaient atteint un plateau chez les hommes et les femmes blanches, tandis que les niveaux d’activité des participants noirs continuaient de diminuer.

À 45 ans, les femmes noires dépassaient les hommes blancs en termes de taux d’hypertension, tandis que les femmes blanches de l’étude enregistraient les taux les plus bas d’hypertension jusqu’à l’âge mûr.

À 60 ans, entre 80 et 90 % des hommes et des femmes noirs avaient de l’hypertension, contre un peu moins de 70 % des hommes blancs et environ la moitié des femmes blanches.

Bien qu’ils n’aient pas été pris en compte dans l’étude, l’équipe de chercheurs attribue ces disparités raciales à une multitude de facteurs sociaux et économiques.

Bien que les jeunes hommes noirs puissent être très impliqués dans le sport, les facteurs socioéconomiques, les environnements de quartier et les responsabilités professionnelles ou familiales peuvent empêcher la poursuite de la participation à l’activité physique à l’âge adulte.

Théorisa Nagata.

La vie adulte complique la pratique de l’exercice

Il n’est pas facile d’augmenter l’activité physique hebdomadaire au milieu des décisions et des responsabilités croissantes.

Cela peut être particulièrement vrai après le lycée, lorsque les opportunités d’activité physique diminuent à mesure que les jeunes adultes entrent à l’université, sur le marché du travail et deviennent parents, et que le temps libre se réduit.

Expliqua Nagata.

L’étude a été publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine.