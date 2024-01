Il existe maintenant une coque pour ramener les claviers physiques sur les smartphones : comment fonctionne Clicks

La société Clicks Technology a lancé une couverture équipée d’un clavier qui s’attache directement au smartphone. Ceux qui ont réussi à l’essayer disent que le ressenti n’est pas mal. Le problème est le coût, qui n’est certainement pas économique.

Il y a peut-être des personnes parmi les lecteurs de cet article qui n’ont jamais eu de téléphone avec des touches. Quand l’écran tactile s’est élargi pour atteindre les bords du smartphone, les claviers ont disparu. Que ce soit ceux avec quelques touches qui devaient être tapées plusieurs fois pour inscrire les lettres dans l’algorithme T9 ou ceux qui proposaient un clavier complet avec des lettres et des symboles. Mais maintenant, il y a une couverture qui vise à faire renaître ce que le marché a supprimé. Elle s’appelle Clicks.

La société Clicks Technology a présenté une couverture pour iPhone qui comprend également un clavier presque complet. Tout le nécessaire est disponible : des lettres de l’alphabet, des symboles, la touche entrée et la barre d’espace. Le clavier se glisse sous une couverture et il semble, d’après les aperçus, qu’il se connecte directement à la prise de l’iPhone. Nous imaginons donc qu’il existe un modèle avec une prise Lightning pour les anciens modèles et une prise USB-C pour les iPhones à partir du 15, comme décidé par l’Union européenne.

Comment fonctionne le clavier Clicks

L’idée d’intégrer un clavier à un smartphone qui n’en a jamais eu peut ne pas sembler être la meilleure trouvaille de l’année. Pourtant, ceux qui ont réussi à le tester au CES de Las Vegas ont donné des avis excellents. Surtout pour la possibilité d’ajouter et de programmer des raccourcis clavier. Il est également vrai qu’il n’y avait pas grand-chose à essayer à la foire à part ce clavier et l’assistant basé sur l’intelligence artificielle Rabbit.

En effet, ce clavier permet d’étendre l’écran du smartphone. Cela peut être intéressant lorsque nous faisons une recherche sur Google, lorsque nous sommes sur un réseau social ou même simplement lorsque nous écrivons un message pour voir une plus grande partie de la conversation. Pour le faire, cependant, nous devons composer avec un appareil qui s’allonge encore de quelques centimètres, mettant à rude épreuve la solidité de nos poches.

Combien coûte le clavier Clicks

Peut-être que les doutes sur l’utilité de ce clavier peuvent être balayés par le prix. Le coût du clavier Clicks a été fixé à 139 dollars. Pour le moment, il est disponible en vente sur le site dans deux couleurs : gris et jaune. Sous les photos, le fabricant précise : « L’iPhone n’est pas inclus ».