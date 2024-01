Les aliments (auxquels on ne s’attend pas) dans lesquels on trouve des traces de porc : lesquels sont-ils et comment les reconnaître

Que ce soit pour des raisons éthiques, de santé ou religieuses, éviter les aliments contenant du porc est devenu un choix alimentaire de plus en plus difficile à suivre. En effet, il ne suffit pas de ne pas manger de viande de porc pour être sûr d’avoir complètement exclu sa consommation de son alimentation, car de nombreux produits – qui semblent à première vue être végétaliens ou végétariens – peuvent contenir des ingrédients d’origine animale, souvent dérivés du porc.

Le récent cas des snacks vendus comme étant végétaliens mais qui se sont révélés contaminés par la peste porcine est clairement une fraude alimentaire qui a déclenché des contrôles massifs dans toute l’Italie. Mais même sans s’aventurer dans des secteurs tels que le commerce illégal, il y a de nombreux produits de consommation courante pour lesquels nous ne pouvons pas exclure complètement l’utilisation de dérivés de porc. Voici quels sont ces produits et comment les reconnaître.

Quels sont les aliments qui peuvent contenir des traces de porc

Le risque de consommer des aliments contenant des traces de porc est plus élevé lorsque nous choisissons des produits transformés, c’est-à-dire des aliments qui subissent un processus de transformation industrielle. Dans d’autres cas, il peut également y avoir des aliments qui semblent être végétaliens mais qui en réalité « cachent » des ingrédients d’origine animale, notamment la graisse de porc, utilisée largement dans les pâtisseries, le pain et les focaccias. Faites donc attention à l’étiquette – ou à la liste des ingrédients (qui doit obligatoirement être affichée) – et voyons ensemble quels sont les aliments qui peuvent contenir des dérivés de porc.

Glace : peut contenir de la gélatine alimentaire d’origine animale, qui peut être obtenue à partir de porcs ou de bovins, utilisée pour réguler la cristallisation du sucre et ralentir le processus de fonte.

Beurre : peut contenir de la gélatine d’origine animale, utilisée comme épaississant pour améliorer la consistance.

Bières : dans leur production, de la gélatine peut également être utilisée en tant que clarifiant : elle réagit avec les substances amères et les tanins pour absorber les éléments troubles, laissant une boisson limpide. Dans certains cas, elle est également utilisée comme clarifiant dans le vin.

Jus de fruits : comme pour la bière, la gélatine alimentaire est souvent utilisée pour absorber les éléments troubles et obtenir une boisson limpide.

Yaourt : certains yaourts utilisent du calcium dérivé des os de porc.

Barres énergétiques : le collagène de porc est souvent une source de protéines utilisée dans ces produits et dans les suppléments pour la musculation.

Fromage à la crème : la gélatine de porc peut être utilisée comme stabilisant.

Crème fouettée : dans ce cas également, la gélatine peut être utilisée pour donner de la consistance à la crème.

Bonbons et chewing-gums : la gélatine de porc est souvent utilisée comme agent de liaison et de gélification pour garantir la bonne consistance.

Pâtisseries, préparations pour pâtisseries, confitures, gâteaux et puddings : peuvent contenir de la gélatine alimentaire.

Comment reconnaître les aliments contenant de la gélatine alimentaire (E441)

Comme on peut le constater, il est évident de comprendre si un aliment contient des traces de porc ou s’il est sans porc peut être difficile, souvent parce que la majorité de la nourriture qui finit sur nos tables est souvent tellement transformée que certains dérivés peuvent se trouver dans des produits où nous n’aurions pas pensé les trouver. Il est donc essentiel de savoir lire les étiquettes et, dans le cas de la gélatine alimentaire qui – comme nous l’avons vu – est le dérivé le plus fréquemment utilisé, connaître le code sous lequel ce produit apparaît dans la liste des ingrédients.

En Italie, tout comme dans l’Union européenne, la gélatine alimentaire d’origine animale est indiquée par le code E441 : elle est souvent appelée « colle de poisson », mais elle est en réalité la gélatine obtenue à partir de la peau de porcs ou d’autres parties d’animaux, comme les bovins et les porcs. Outre les aliments, elle peut également être présente dans les médicaments, comme enveloppe des comprimés ou des capsules. Pour ceux qui voient déjà E441 partout, il est bon de savoir qu’il existe également de la gélatine alimentaire d’origine végétale : c’est l’agar-agar (code E406).