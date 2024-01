Comment un iPhone a-t-il survécu après être tombé de l’avion d’Alaska Airlines

Le smartphone est intact, malgré sa chute de près de 5000 mètres d’altitude. Il a été aspiré par l’explosion de la vitre et de la fuselage qui ont causé un problème de pressurisation dans la cabine.

Seanathan Bates marchait près de l’autoroute 217 à Portland, en Oregon, lorsqu’il a trouvé par terre un iPhone en mode avion. Il est intact, la batterie est à moitié chargée et l’écran affiche un reçu de 70 dollars pour deux bagages enregistrés sur l’Alaska Airlines 1282. Le vol a décollé à 17h00 le 5 janvier et a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence 20 minutes après le décollage en raison de l’explosion d’une vitre et d’un morceau du fuselage qui ont provoqué la dépressurisation de la cabine. « Ce téléphone a survécu à une chute de 16 000 pieds (près de 5000 mètres) », a écrit Bates sur X (anciennement Twitter). Les photos du téléphone apparaissent ci-dessous, on y voit également une prise de charge cassée à l’intérieur.

Lorsque le trou a été ouvert sur le flanc de l’avion suite à l’explosion, plusieurs objets ont été aspirés, dont l’iPhone trouvé par Bates. Lorsqu’il a appelé le National Transportation Safety Board, l’agence fédérale chargée de l’enquête sur l’incident, il a découvert que l’iPhone « était le DEUXIÈME téléphone à avoir été trouvé », a-t-il également écrit sur X. Mais comment un iPhone a-t-il pu rester intact après une chute de près de 5000 mètres ? La réponse pourrait nous être donnée par la physique. « Il a très probablement survécu grâce à la résistance de l’air », a expliqué Duncan Watts au Washington Post. Duncan est un chercheur post-doctorant à l’Institut d’astrophysique théorique de l’Université d’Oslo. « Cela semble contre-intuitif, mais un iPhone qui tombe du ciel ne se déplace pas vraiment rapidement car la résistance de l’air ralentit la chute.«

La chute du smartphone : comment il a survécu

Selon Watts, lorsqu’il tombe avec l’écran vers le bas, l’iPhone aurait atteint une vitesse terminale de 48 kilomètres par heure. La vitesse terminale désigne une vitesse constante atteinte par un objet en chute et qui ne subit pas d’accélération supplémentaire. « Plus l’iPhone est grand, plus sa vitesse terminale est faible« , a-t-il dit. « La vitesse maximale est d’environ 100 miles par heure (160 kilomètres par heure), mais cela se produirait uniquement si l’écran du téléphone était perpendiculaire au sol. »

Watts a également expliqué que lorsqu’on laisse tomber un téléphone depuis la hauteur de la taille, il touche le sol à environ 16 kilomètres par heure, tandis qu’un téléphone tombé de la cime d’un avion atteindrait probablement une vitesse de 80 kilomètres par heure. Si le téléphone était tombé sur du bitume, il aurait certainement été endommagé, mais en atterrissant sur de l’herbe et de la végétation, la surface souple a amorti la chute. « Il est très probable qu’il soit tombé sur un sol humide avec un coussin d’au moins deux centimètres », a expliqué Watts.

Ce n’est pas la première fois

Quelque chose de similaire s’était déjà produit en juin 2023. Un utilisateur de TikTok, Hatton Smith, avait raconté sur le réseau social comment son smartphone était tombé de sa poche après un saut en parachute et comment il l’avait retrouvé intact au sol. Dans ce cas aussi, le téléphone est tombé dans une zone herbeuse, il n’aurait probablement pas survécu s’il était tombé sur du béton.

Dans la vidéo TikTok, Bates a raconté comment il avait trouvé le téléphone tombé après l’accident sous un buisson lors d’une promenade à la recherche d’objets tombés pendant l’accident aérien. Au début, « j’étais un peu sceptique », explique l’utilisateur, « je ne pensais pas qu’il appartenait à un passager de l’Alaska Airlines ». En effet, le smartphone était « encore assez propre et il n’y avait pas de rayures. »