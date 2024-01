Diabète, ces médicaments rétablissent la production d’insuline en seulement 48 heures : un tournant possible dans les thérapies

Des chercheurs australiens ont démontré que deux médicaments approuvés contre le cancer peuvent transformer les cellules canaliculaires du pancréas en cellules β, en commençant à produire de l’insuline en seulement 48 heures. Une thérapie révolutionnaire possible pour les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 dépendants de l’insuline.

Deux médicaments déjà approuvés pour combattre le cancer pourraient représenter une avancée majeure dans le traitement du diabète : en effet, ces petites molécules sont capables de déclencher la production d’insuline par les cellules pancréatiques seulement 48 heures après leur administration. Leur « secret » réside dans leur capacité à transformer les cellules progénitrices canaliculaires du pancréas en substituts des cellules β, c’est-à-dire les cellules endocrines présentes dans les îlots de Langerhans du pancréas sensibles à la glycémie – les taux de sucre dans le sang – et chargées de la production, du stockage et de la libération de l’insuline dans l’organisme.

En termes simples, les cellules canaliculaires peuvent être poussées à se comporter comme les cellules β, en répondant au glucose circulant et en libérant de l’insuline en fonction des besoins. Les deux médicaments peuvent rétablir la fonction perdue ou compromise de synthèse de l’insuline en raison du diabète de type 1, qui détruit les cellules β par un processus auto-immunitaire (les lymphocytes T attaquent et tuent les cellules des îlots pancréatiques). Mais ce n’est pas tout, ces médicaments pourraient également représenter une solution précieuse pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 2 dépendant des injections d’insuline, une nécessité qui nuit considérablement à la qualité de vie.

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de l’Institut du coeur et du diabète Baker de Melbourne, en collaboration étroite avec des collègues d’autres institutions, dont l’Unité d’immunologie et de diabète de l’Institut de recherche médicale St Vincent, le Collège STEM de l’Université RMIT et l’Université Monash, a découvert que deux médicaments anticancéreux pouvaient rétablir la production d’insuline seulement deux jours après leur administration. Les chercheurs, dirigés par le professeur Assam El-Osta, professeur au Programme d’épigénétique dans la santé humaine et la maladie, se sont concentrés sur une enzyme spécifique appelée EZH2 ; il s’agit d’une méthyltransférase étroitement liée à la croissance et au développement des cellules. En utilisant deux médicaments appelés GSK126 et Tazemetostat, déjà approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine contre des tumeurs métastatiques telles que le sarcome épithélioïde et le carcinome mammaire, les chercheurs ont démontré qu’il était possible d’influencer l’enzyme EZH2 et de modifier le développement des cellules progénitrices canaliculaires, les cellules qui tapissent les canaux pancréatiques responsables du transfert du suc pancréatique vers le duodénum. Par le traitement, ces cellules, connues pour leur grande capacité de différenciation, développent des fonctions similaires à celles des cellules β, commencent à répondre aux niveaux de glycémie et à produire de l’insuline. En pratique, elles viennent remplacer les cellules β compromises.

Dans des tests réalisés sur des cellules en culture, provenant à la fois de patients atteints de diabète de type 1 et d’un sujet sain, le professeur El-Osta et ses collègues ont montré que la stimulation transitoire par les deux médicaments permettait aux cellules progénitrices canaliculaires de commencer à produire de l’insuline seulement 48 heures après l’administration. Les expériences ont été réalisées sur les cellules d’un enfant de 7 ans et d’un adulte de 61 ans atteints de diabète de type 1, ainsi que sur celles d’un sujet sain de 56 ans. GSK126 et Tazemetostat se sont toujours révélés efficaces pour favoriser la production d’insuline, indépendamment de l’âge. Comme l’expliquent les auteurs de l’étude, les médicaments actuellement disponibles pour traiter le diabète aident à contrôler les niveaux de glucose dans le sang, mais « ne préviennent pas, n’arrêtent pas et ne renversent pas la destruction des cellules sécrétant de l’insuline », il pourrait donc être possible, avec cette nouvelle thérapie potentielle, d’atteindre l’indépendance vis-à-vis des injections d’insuline.

« Nous considérons cette approche régénérative comme une étape importante vers le développement clinique », a déclaré le professeur El-Osta dans un communiqué de presse, mais il faudra encore du temps avant que la thérapie soit disponible. Les détails de la recherche intitulée « EZH2 inhibitors promote β-like cell regeneration in young and adult type 1 diabetes donors » ont été publiés dans la revue scientifique Signal Transduction and Targeted Therapy du groupe Nature.