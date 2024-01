Violence dans le métavers, la police lance la première enquête pour abus sexuels dans la réalité virtuelle

La qualité immersive de l’expérience en réalité virtuelle peut causer des traumatismes très similaires à ceux des violences physiques dans le monde réel. Un nouveau cadre juridique est nécessaire pour protéger les victimes et punir les coupables.

En 1993, un article intitulé « Un viol dans le cyberspace » de Julian Dibbell est publié dans le Village Voice, et il parle pour la première fois des abus sexuels dans le monde virtuel. Environ trente ans plus tard, la police anglaise ouvre la première enquête sur une agression dans le metaverse. La victime est une jeune fille mineure (aucun détail personnel supplémentaire n’a été divulgué pour protéger sa vie privée) et elle a été attaquée lors d’une session de jeu en réalité virtuelle. Malgré le fait que la violence ne se produise pas dans le monde réel, la qualité immersive de l’expérience rend plus difficile pour les jeunes en particulier de distinguer le réel de la simulation. C’est pourquoi un abus dans le metaverse peut causer des traumatismes très similaires à ceux des violences physiques dans le monde réel.

Ian Critchley du National Police Chiefs’ Council (NPCC) a expliqué à la Bbc que le metaverse a créé une « porte d’entrée pour les prédateurs, qui peuvent commettre d’horribles crimes contre les enfants, des crimes qui ont un impact émotionnel et mental ». Il a ensuite ajouté : « Nous devons voir beaucoup plus d’actions de la part des entreprises technologiques pour rendre leurs plates-formes sûres« . De plus, la prochaine génération d’enfants passera en moyenne 10 ans dans le metaverse, soit près de trois heures par jour. Il sera donc nécessaire de créer de nouvelles lois et protections pour les abus dans le monde virtuel, d’autant plus qu’actuellement, dans le droit pénal, le viol et la violence sexuelle nécessitent un contact physique.

Un nouveau cadre législatif pour le monde virtuel

Les abus virtuels, ainsi que la création d’images synthétiques d’abus sur des mineurs (augmentées par l’intelligence artificielle générative), soulèvent de nouvelles questions éthiques et juridiques. Il n’existe actuellement aucun cadre juridique pour protéger les victimes et punir les coupables. Cependant, le cas de la jeune fille britannique n’est pas le premier. En 2022, par exemple, la chercheuse Nina Jane Patel a dénoncé un abus sur Horizon Venues de Meta. Patel a raconté qu’elle était « entourée de trois ou quatre avatars masculins qui ont commencé à harceler l’avatar verbalement puis sexuellement, ils ont commencé à le toucher, c’était une véritable violence ».

Les commentaires sceptiques sur les réseaux sociaux

Le cas de la fille abusée dans le metaverse a divisé le public. « S’agissait-il vraiment d’un viol ? », a demandé un utilisateur sur Instagram. « N’aurait-elle pas pu tout simplement l’éteindre ?« , écrit un autre, et encore : « Pouvons-nous nous concentrer sur les crimes du monde réel, s’il vous plaît ?« . Certains ironisent en comparant la violence subie par la fille à ses parties de Call of Duty : « J’ai été tué dans le jeu vidéo. J’attends que mon assassin soit traduit en justice ».

La réponse de Meta

Meta décrit son monde virtuel comme « la prochaine évolution de la connexion sociale », un endroit où « la réalité virtuelle vous permet d’explorer de nouveaux mondes et expériences partagées« . Cependant, ces expériences risquent de dégénérer en viols ou violences. L’entreprise a également publié une déclaration après l’épisode de la jeune fille britannique (bien qu’il ne soit pas clair sur quelle plateforme elle jouait), pour expliquer qu’il existe déjà des protections pour défendre les utilisateurs contre les abus potentiels.

« Le type de comportement décrit n’a pas sa place sur notre plateforme« , peut-on lire dans le communiqué. « Tous les utilisateurs bénéficient d’une protection automatique appelée limite personnelle, qui maintient les inconnus à quelques mètres de distance de l’avatar dans le metaverse. À l’heure actuelle, aucun détail ne nous a été communiqué sur ce qui s’est passé, mais dès que ces informations seront publiées, nous examinerons attentivement les détails à notre disposition ».