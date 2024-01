À partir de 2024, les utilisateurs Android n’auront plus de sauvegarde illimitée sur WhatsApp, que faire maintenant.

Au revoir à la sauvegarde illimitée de WhatsApp sur Google Drive pour les utilisateurs d’Android. Jusqu’à présent, ils bénéficiaient d’un espace de stockage illimité et gratuit, mais à partir de 2024, ces données seront incluses dans leur abonnement Google Drive : s’ils ont besoin de plus d’espace, ils devront le payer.

Au cours de la première moitié de 2024, les utilisateurs Android utilisant WhatsApp ne pourront plus accéder à une sauvegarde gratuite de leurs discussions. En d’autres termes, la sauvegarde de WhatsApp stockée sur Google Drive commencera à consommer des gigaoctets, exactement comme c’est déjà le cas pour ceux qui ont un iPhone et utilisent iCloud pour sauvegarder toutes les informations de cette application de messagerie. Jusqu’à présent, l’espace occupé par les discussions de WhatsApp était exclu du calcul des gigaoctets consommés sur Google Drive.

La sauvegarde des discussions de WhatsApp intervient dans une situation essentielle : lorsque vous devez changer de smartphone. Si vous êtes un utilisateur Android et que vous souhaitez rester sur ce système d’exploitation, une sauvegarde des discussions sauvegardée sur Google Drive permet le transfert d’un appareil à l’autre en quelques instants seulement. Et surtout, cela peut se faire sans perte de données, en particulier si les paramètres de sauvegarde incluent également des photos et des vidéos. Il s’agit d’une option utile pour ceux qui veulent utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils.

Comment étendre la mémoire de votre smartphone avec Google

Google Drive offre une mémoire de base de 15 Go. Il s’agit d’une mémoire en cloud, qui peut être utile pour sauvegarder des documents, des photos et même travailler sur des projets en collaboration avec d’autres utilisateurs. 15 Go peuvent sembler un peu faibles si vous utilisez cet espace au quotidien. Les forfaits d’abonnement vous permettent de l’étendre, mais ils ont un coût. Vous passez du forfait de base de 100 Go par mois à 1,99 euro au forfait de 5 To par mois à 24,99 euros.

Comment vérifier les options de sauvegarde

Pour voir quelle option vous avez choisie pour la sauvegarde de votre application WhatsApp, il vous suffit de vérifier dans les Paramètres. Gardez à l’esprit qu’un compte très utilisé actif depuis cinq ans peut peser environ 5 Go, mais bien sûr, la taille de la sauvegarde peut varier en fonction de votre utilisation et de la quantité de médias échangés avec vos contacts.

Pour vérifier où vos données sont sauvegardées, suivez ces étapes :