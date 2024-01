Sonambulisme, qu’est-ce que le trouble de la marche pendant le sommeil et que savons-nous du cas de Susanna Tamaro

Le somnambulisme est un comportement qui se manifeste pendant la phase la plus profonde du sommeil non-REM. Chez les adultes, c’est un trouble assez rare, souvent lié à d’autres conditions, qui se produit le plus souvent en présence d’une prédisposition familiale.

C’est l’écrivaine Susanna Tamaro, qui est tombée dans les escaliers de sa maison suite à une crise de somnambulisme, qui raconte son accident dans un post sur Facebook. « J’ai fait un vol d’escaliers – dit l’auteur célèbre dans le monde pour le roman Va’ dove ti porta il cuore -. J’ai été chanceuse car j’aurais pu mourir ou rester paralysée et pourtant je suis encore en vie, bien que avec quelques fractures« . Sur la photo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux, elle est assise dans un fauteuil roulant, avec son bras droit dans le plâtre. « Quel choc quand je me suis réveillée et que j’ai réalisé que je volais sans savoir comment atterrir ».

Le récit de l’écrivaine, qui s’est retirée de la scène publique en 2019 en raison du syndrome d’Asperger, parle de la « lutte contre la douleur » des contusions et des fractures, mais aussi de l’incrédulité face à ce qui s’est passé pendant le sommeil. Le somnambulisme est en réalité un trouble qui se manifeste pendant la phase la plus profonde du sommeil non-REM, mais qui est rarement présent à l’âge adulte, affectant principalement les enfants de 8 à 12 ans. Tamaro a 66 ans, ce qui rend son cas peu ordinaire.

Qu’est-ce que le somnambulisme

Le somnambulisme, également décrit comme le trouble de celui qui marche pendant son sommeil ou effectue des activités complexes tout en n’étant pas complètement réveillé, est un trouble classé comme une parasomnie, c’est-à-dire un comportement indésirable qui peut se produire pendant l’endormissement, pendant le sommeil ou au réveil. Le somnambulisme, en particulier, est ce comportement qui se manifeste pendant le sommeil N3, la phase la plus profonde du sommeil non-REM (non-rapid eye movement). Généralement, cette phase atteint son pic pendant la première partie de la nuit, de sorte que le somnambulisme a tendance à se manifester dans les premières heures après l’endormissement.

Des épisodes de somnambulisme peuvent se produire à n’importe quel âge, caractérisés par des comportements complexes tels que s’asseoir ou marcher, généralement les yeux ouverts mais sans capacité de reconnaissance, bien que plus fréquents chez les enfants. Les estimations indiquent qu’1 enfant sur 5 a expérimenté au moins une fois un épisode de somnambulisme, probablement lié au processus de développement du cerveau : il s’agit en effet d’un trouble qui concerne principalement l’âge de l’enfance et tend à disparaître pendant l’adolescence, bien qu’il puisse parfois réapparaître ou apparaître également à l’âge adulte.

Quelle est la cause du somnambulisme

La cause exacte du somnambulisme n’est pas connue, mais un nombre croissant de recherches suggèrent que les épisodes se produisent plus fréquemment en présence de prédispositions familiales.

Un rôle clé serait donc joué par des bases génétiques-familiales, bien qu’il existe une série de facteurs déclenchants connus, tels que le stress, l’anxiété, la tension émotionnelle, mais aussi les infections avec fièvre élevée (surtout chez les enfants), la consommation d’alcool et de drogues, la prise de certains médicaments (comme certains sédatifs), ou la présence de bruits ou de stimulations soudaines – comme le besoin d’aller aux toilettes ou des troubles (comme l’apnée du sommeil) – qui peuvent causer une interruption brusque du sommeil profond.

Que se passe-t-il pendant un épisode de somnambulisme

Pendant un épisode de somnambulisme, une personne peut simplement s’asseoir sur le lit et regarder autour d’elle, apparaissant momentanément confuse, ou se lever du lit et marcher, ouvrir des placards, se vêtir ou manger, montrant apparemment de l’agitation.

Les yeux du somnambule sont généralement ouverts, bien que pendant l’épisode, la personne ne semble pas capable de reconnaître les autres et a une perception limitée de la réalité (elle peut par exemple ne pas voir les obstacles ou les changements de niveau, ce qui peut souvent entraîner des chutes), tout en étant capable de répondre ou de prononcer des phrases qui semblent cependant sans sens.