Bronchiolites chez les enfants et les nourrissons, quels sont les symptômes et comment traiter l’infection respiratoire

La bronchiolite causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) est une infection qui touche les parties terminales des bronches et provoque une inflammation. Chez les tout-petits (la plupart des cas se produisent au cours de la première année de vie), les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires.

La grippe, le Covid, mais surtout les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) qui peuvent provoquer des bronchiolites et des pneumonies chez les enfants : ce sont les principaux problèmes de santé pour lesquels on constate une augmentation des admissions et des hospitalisations dans les hôpitaux pédiatriques en Italie, où les cas d’infections respiratoires ont atteint un niveau record la semaine dernière, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Il s’agit souvent de nourrissons âgés d’un an environ, présentant des symptômes tels que nez qui coule, fièvre, toux et difficultés respiratoires, et dans les cas les plus graves, des infections des voies respiratoires inférieures qui affectent donc les poumons et peuvent provoquer des maladies graves.

Les données indiquent que la majorité des admissions d’enfants aux urgences sont dues au virus respiratoire syncytial (VRS), un agent pathogène hautement contagieux qui, en Italie, serait responsable de plus de 15 000 hospitalisations pédiatriques chaque année. Ces événements sont généralement concentrés pendant la période épidémique, c’est-à-dire entre novembre et mars, mais cette année, il y a eu un pic en décembre « probablement à cause des températures qui sont restées assez élevées », comme l’explique le Dr Sebastian Cristaldi, responsable des urgences à l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù de Rome.

Qu’est-ce que la bronchiolite due au virus respiratoire syncytial (VRS) ?

La bronchiolite est une infection des voies respiratoires inférieures généralement causée par des virus, principalement le virus respiratoire syncytial, mais peut également être provoquée par d’autres agents pathogènes tels que le rhinovirus (virus du rhume), les virus de la grippe, les adénovirus, les virus parainfluenza et le métapneumovirus (hMPV). Il s’agit d’une infection qui affecte les parties terminales des bronches, les bronchioles, provoquant leur inflammation et, par conséquent, un rétrécissement avec obstruction de la circulation de l’air vers et depuis les poumons.

La bronchiolite touche principalement les enfants de moins de cinq ans, car le virus respiratoire syncytial est une cause très fréquente d’infection des voies respiratoires chez les enfants de cet âge. La plupart des infections surviennent au cours de la première année de vie (plus fréquemment chez les nourrissons de moins de six mois), c’est pourquoi elles sont également appelées bronchiolites chez les nouveau-nés.

Les symptômes de la bronchiolite chez les enfants et les nourrissons

La bronchiolite est souvent la conséquence d’une première infection des voies respiratoires supérieures, caractérisée par des symptômes très similaires à ceux d’un rhume, tels que le nez qui coule, les éternuements, une légère fièvre et parfois une toux.

Cependant, lorsque l’infection atteint les voies respiratoires inférieures, l’inflammation des bronchioles déclenche un processus inflammatoire qui entraîne une augmentation de la production de mucus, une toux persistante, une obstruction des voies respiratoires et l’apparition de difficultés respiratoires plus ou moins marquées. « Environ la moitié des enfants atteints d’une première infection développent également une respiration sifflante – précisent les manuels MSD. Chez les nourrissons de moins de 6 mois, le premier symptôme peut être une brève interruption de la respiration (apnée) ».

Les symptômes de la bronchiolite peuvent donc inclure :

nez qui coule (rhinorrhée)

fièvre

toux

difficultés respiratoires

respiration sifflante

Si l’infection est grave, la bronchiolite peut provoquer une détresse respiratoire, une condition médicale grave caractérisée par une respiration rapide et laborieuse (tachypnée) qui compromet la capacité d’assimiler l’oxygène de l’air inspiré. Dans les cas très graves, l’enfant peut devenir cyanotique autour de la bouche, en raison du manque d’oxygène.

Comment traiter la bronchiolite

Dans la plupart des cas, la bronchiolite se résout spontanément en quelques jours (3 à 5 jours) grâce à des soins simples, bien que la respiration sifflante et la toux puissent persister de deux à quatre semaines. Les spécialistes recommandent de « maintenir le nez dégagé en effectuant des lavages et des aspirations appropriés, et de s’assurer que le bébé s’alimente et s’hydrate normalement par la bouche ».

Cependant, en cas d’aggravation des difficultés respiratoires, de teint bleuté de la peau, de fatigue et de déshydratation, l’enfant doit être emmené à l’hôpital. Dans ces cas, le traitement peut comprendre l’administration de liquides par voie intraveineuse et d’oxygène, généralement par une sonde nasale (cannule).

« Des médicaments inhalés peuvent également être essayés pour ouvrir les voies respiratoires (bronchodilatateurs), bien que leur efficacité dans le traitement de la bronchiolite soit douteuse – soulignent les spécialistes. Cependant, les corticostéroïdes (pour supprimer l’inflammation) peuvent être utiles chez certains enfants ». Le médicament antiviral ribavirine (administré par nébulisation) n’est plus utilisé, sauf chez les enfants ayant un système immunitaire extrêmement affaibli et une infection grave. Les antibiotiques ne sont pas nécessaires à moins que l’enfant ne présente une infection bactérienne.

Comment prévenir la bronchiolite

Comme pour toutes les infections respiratoires, certaines règles d’hygiène simples peuvent réduire le risque de contact avec les agents viraux et donc prévenir les bronchiolites et autres maladies causées par ce type de pathogènes. Ces règles comprennent le lavage fréquent des mains, à la fois pour l’enfant et pour ceux qui s’en occupent, et éviter le contact des jeunes enfants avec d’autres enfants ou adultes atteints d’infections des voies respiratoires.

En ce qui concerne la prévention, l’approbation de Beyfotus (nirsevimab), un anticorps monoclonal développé conjointement par Astrazeneca et Sanofi pour la protection des nouveau-nés et des enfants contre les bronchiolites et les pneumonies causées par le virus respiratoire syncytial, ainsi que du vaccin anti-VRS Abrysvo produit par Pfizer, est en attente d’approbation de l’Agence italienne des médicaments (AIFA). Ce vaccin est indiqué à la fois pour la protection des enfants (par immunisation de la mère) et après 60 ans.