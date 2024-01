Nous savons déjà quand et sur quelle plateforme nous pourrons voir Asteroid City, de Wes Anderson

Elle est presque là

Image tirée du film avec Steve Carell

Les films de Wes Anderson sont… très caractéristiques, mais ils ne laissent personne indifférent. Ils sont également irréguliers, et vous pouvez être à la fois émerveillé par The Grand Budapest Hotel ou Isle of Dogs mais en même temps un peu déçu, bien que toujours émerveillé par son esthétique, comme dans The French Dispatch ou celui qui nous intéresse aujourd’hui, Asteroid City. Quoi qu’il en soit, depuis quelques années, tous ses films regorgent de couleurs, d’originalité et d’une pléiade d’acteurs célèbres que beaucoup d’autres réalisateurs aimeraient avoir.

Sorti en juin 2023, Asteroid City est, pour l’instant, le dernier opus de ce génie prolifique du cinéma, et il ne tardera pas à arriver sur les plateformes de streaming. Évidemment, nous voulons dire qu’il arrivera inclus dans notre abonnement, car depuis un certain temps, nous pouvons le louer sur différentes plateformes à un prix modique.

SkyShowtime, le dernier venu sur ce marché vorace, a obtenu les droits de diffusion et à partir du prochain et de plus en plus proche 23 janvier, nous pourrons en profiter sur son application pour la télévision, le téléphone portable, l’ordinateur ou tout ce qui vous vient à l’esprit (à l’exception des consoles, bien sûr)

Asteroid City

Asteroid City nous transporte dans une ville désertique fictive des États-Unis vers l’année 1955, où une convention d’apprentis astronomes/cadets spatiaux (organisée pour rassembler des étudiants et des parents de tout le pays dans le but de partager leur passion et de mettre à l’épreuve leurs connaissances) est brusquement et spectaculairement interrompue par une série d’événements qui vont changer le monde.

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan et Jeff Goldblum dans les rôles principaux, le 23 janvier, nous pourrons le voir inclus dans notre abonnement à SkyShowtime.