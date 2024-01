Blumhouse nous met à jour sur les suites de Five Nights at Freddy’s et M3GAN

Ainsi que sur son adaptation du jeu vidéo Dead by Daylight

Les animatroniques de Five Nights at Freddy’s

Blumhouse, la productrice experte en cinéma d’horreur qui compte à son actif des titres tels que M3GAN, qui pourrait être en train de préparer un crossover avec Chucky, la poupée diabolique, ou _Five Nights at Freddy’s_, qui a fait sensation cet automne dans les salles après son passage sur nos consoles et ordinateurs, et ce malgré un accueil critique peu favorable, prépare des suites et n’hésite pas à nous les présenter.

Elle l’a fait dans une interview avec Collider, où Ryan Turek, producteur exécutif et vice-président du développement de longs métrages de la compagnie, a longuement parlé de ces projets et d’autres qui sortiront prochainement en salles, bien que nous en connaissions déjà beaucoup sur certains d’entre eux, comme c’est le cas d’Imaginary, film prévu pour le 8 mars de cette année, et de Night Swim, qui sera disponible dès cette semaine.

M3GAN 2.0, FNAF 2 et Dead by Daylight

Avec le succès rencontré par Five Nights at Freddy’s, basé sur le jeu vidéo du même nom, il est seulement question de temps avant que sa suite soit annoncée, bien que Turek ne semble pas encore prêt à en parler.

Dans l’interview, l’exécutif a clairement précisé que bien que « Ce film a rapporté beaucoup d’argent. Ce fut un grand succès et nous en sommes reconnaissants », il n’y a toujours rien à annoncer et qu’ils « attendent le feu vert pour le faire », ce qui, malgré l’incrédulité de l’intervieweur, Ryan Turek assure que « C’est simplement partie du processus. »

Quant à M3GAN 2.0, initialment prévu le 17 janvier 2025, Turek ajoute qu’elle « est en cours. Nous n’avons pas encore commencé à tourner ou quoi que ce soit. Nous visons cette date de sortie de janvier qui avait été fixée auparavant », ce qui, en principe, est une bonne nouvelle, bien que son tournage devrait commencer tôt ou tard.

Et en ce qui concerne Dead by Daylight, autre film basé sur un jeu vidéo comme ce fut le cas de Five Nights at Freddy’s, notre protagoniste commente ce qui suit à propos d’un projet qui en est encore à ses stades initiaux:

« Je dirais que l’un des projets sur lesquels je travaille est Dead by Daylight, qui est l’adaptation cinématographique d’un jeu qui est sur le marché depuis environ sept ans. Je le vois comme une célébration de l’horreur qui est le jeu lui-même. Ce que nous avons appris de Five Nights at Freddy’s, c’est évidemment se concentrer sur les fans et faire une adaptation de jeu vidéo pour les fans. Je suis un grand fan de Dead by Daylight. Je joue, même si je penche plutôt vers des jeux plus récents comme Alan Wake 2, et je dis : ‘Aujourd’hui, je vais jouer un peu à Alan Wake 2… Hé, je vais jouer à Dead by Daylight et être le tueur ce soir’. C’est quelque chose qui m’excite beaucoup, et nous envisageons créativement comment l’aborder. »