Ce que veulent les milliardaires pour Noël : la liste des cadeaux de 2023

Pour découvrir les secrets des milliardaires, il faut demander aux consultants du luxe. Surtout quand il s’agit de cadeaux de Noël. Par exemple, Nicole Pollard Bayme, fondatrice de la société de stylisme Lalaluxe, a reçu un appel en décembre. Un client lui a demandé de trouver un Birkin himalayen d’Hermès avec des garnitures en diamants. Un sac rare qui coûte 750 000 dollars. Selon une enquête de Deloitte, les Américains prévoient de dépenser en moyenne 1 652 dollars pour les cadeaux de Noël. Soit 0,2% du prix de ce Birkin.

« Pour quelqu’un qui a tout, pourquoi ne pas avoir aussi des diamants sur son sac? » a déclaré Pollard Bayme à Business Insider. Mais pas seulement des diamants. La liste des souhaits comprend également des voyages dans l’espace, des vignobles en Toscane, des leçons de musique avec des célébrités et des îles privées. En réalité, le principe de base pour choisir des cadeaux est le même pour ceux qui ont un budget beaucoup plus modeste, et pourtant, comme le disent les agences de luxe dans leurs catalogues à six chiffres : « Acheter pour une personne qui a tout peut être difficile. Laissez-nous vous aider. »

Les passions d’un milliardaire

De nombreux clients choisissent des objets personnalisés, par exemple. Pollard Bayme a dû récupérer des valises Goyard monogrammées qui coûtent 10 000 dollars. Winston Chesterfield, fondateur de Barton, une société de conseil londonienne, a expliqué à Insider que les clients choisissent souvent des cadeaux en fonction de leurs hobbies. Ceux qui aiment faire des randonnées pourraient recevoir les meilleurs équipements de marques comme Moncler ou Loro Piana. Un client de Chesterfield a offert à sa fille des vols en jet privé d’une valeur d’un demi-million de dollars.

La règle de la passion l’emporte toujours, même pour les milliardaires. Le cadeau parfait pour un amateur de vin pourrait être un vignoble en Toscane, tandis que pour ceux qui aiment les chevaux de course, il existe un forfait pour entrer dans les meilleurs écuries et rencontrer les jockeys. La liste des souhaits comprend également des leçons particulières avec des célébrités pour devenir DJ, ou des cours de cuisine avec des chefs étoilés Michelin. Selon les consultants du luxe, ce sont des cadeaux à six chiffres.

Offrir un voyage

Knightsbridge Circle, agent de voyages de luxe, a quant à lui été l’intermédiaire pour l’achat d’une villa de 5 millions de dollars où Napoléon a séjourné. Chesterfield a loué une île privée aux Caraïbes à une famille pendant deux semaines. Il réserve également des voyages à Rishikesh, le lieu de naissance du yoga, pour des retraites spirituelles, ou des villas privées pour des safaris en Afrique qui coûtent environ 40 000 euros par nuit. Un client de Pollard Bayme a offert un voyage dans l’espace pour les vacances de Noël « c’est la dernière tendance chez les milliardaires ».

Nouvelles tendances

Le changement climatique a également un impact sur les nouveaux cadeaux de Noël des milliardaires. Pollard Bayme a expliqué qu’il y a « une course pour voir les choses avant qu’elles ne disparaissent ». Alors qu’auparavant, des yachts étaient loués pour se rendre sur la Côte d’Azur, maintenant les milliardaires mettent le cap sur les glaciers de l’Antarctique ou de la Patagonie. Une autre destination populaire est l’Australie pour la Grande Barrière de Corail.

« Nous avons cependant remarqué cette année que les personnes sont beaucoup moins avides. Noël est devenu trop commercial pour les milliardaires », a expliqué Chesterfield. Plusieurs clients ont choisi des cadeaux plus simples. Bill Gates, par exemple, recommande des livres à lire pendant les vacances. Warren Buffett a depuis longtemps cessé d’offrir les célèbres 10 000 dollars en espèces à sa famille pour Noël. Il distribue maintenant des actions et du chocolat.