La lettre de fin d’année de Bill Gates : « C’est ce qui nous attend dans le futur proche »

Intelligence artificielle (IA)

Comme le veut la tradition, Bill Gates a écrit sa lettre de fin d’année. Il demande immédiatement : « Comment te souviendras-tu de l’année 2023 ? » La question est rhétorique, et bien que le fondateur de Microsoft endosse depuis longtemps le rôle de prophète contemporain, la réponse est presque évidente. 2023 est l’année de l’intelligence artificielle (IA). « Je l’ai utilisée pour le travail pour la première fois, et pas seulement pour plaisanter et écrire des paroles de chansons pour mes amis », écrit-il. « Le travail qui sera accompli l’année prochaine prépare le terrain pour un énorme boom technologique à la fin de cette décennie ».

Gates reste optimiste « malgré les temps difficiles ». En effet, écrit-il dans la lettre, l’intelligence artificielle pourrait démocratiser l’accès à des outils et à des connaissances avancées, « niveler le terrain de jeu pour les personnes des pays les moins riches ». Selon le fondateur de Microsoft, l’IA est destinée à révolutionner des secteurs clés tels que les soins de santé ou l’éducation. « J’ai toujours été un fervent défenseur du pouvoir de l’innovation et de sa capacité à offrir à chaque enfant les mêmes chances de survie et de prospérité. L’IA ne fait pas exception.«

Les délais de l’intelligence artificielle

Bill Gates estime qu’il faudra encore 18 à 24 mois pour une adoption généralisée de l’intelligence artificielle aux États-Unis, alors que cela prendra trois ans pour l’Afrique. Mais l’IA devrait être en mesure de réduire l’écart entre les pays par communiqué aux divisions numériques précédentes. « Je crois que cette technologie aidera à réduire les terribles inégalités que nous voyons dans le monde entier », explique Gates.

L’impact sur la santé

Dans la lettre, il écrit également que l’intelligence artificielle pourrait s’attaquer à la résistance aux antibiotiques en fournissant des suggestions aux professionnels de la santé sur « le meilleur médicament, le dosage et la durée ». Ce n’est pas tout. La Fondation Gates travaille sur l’utilisation de l’IA pour traiter la maladie d’Alzheimer et les grossesses à haut risque.

L’intelligence artificielle pourrait également être une ressource précieuse pour développer de nouveaux médicaments. « La découverte de médicaments nécessite le dépouillement de volumes énormes de données, et les outils d’intelligence artificielle peuvent accélérer considérablement ce processus », écrit Gates. « Certaines entreprises travaillent déjà sur des médicaments anticancéreux développés de cette façon. Mais une priorité clé de la Fondation Gates dans le domaine de l’IA est de veiller à ce que ces outils abordent également les problèmes de santé qui touchent de manière disproportionnée les plus pauvres du monde, tels que le sida, la tuberculose et le paludisme. »

Enseigner avec l’IA

Gates se tourne également vers le monde de l’éducation, où l’intelligence artificielle peut personnaliser les expériences d’apprentissage, ce qui pourrait révolutionner le paysage éducatif. « Les outils d’IA pour l’enseignement sont déjà étonnants car ils sont adaptés à chaque élève. Certains d’entre eux, comme Khanmigo et MATHia, sont déjà remarquables, et ne feront que s’améliorer au fil des années à venir. «

Les vœux de Bill Gates

La lettre aborde également d’autres sujets, tels que la lutte contre la malnutrition, les changements climatiques et les élections prévues pour 2024. Gates conclut en souhaitant à tous un peu de repos en attendant 2024. « Quand j’avais l’âge de mes enfants, je ne croyais pas aux vacances ni aux week-ends. Mais en grandissant, et surtout depuis que je suis devenu père, j’ai réalisé qu’il y a plus dans la vie que le travail. J’espère que vous pourrez prendre un peu de temps pendant cette saison festive pour vous amuser et vous détendre avant de plonger dans 2024. Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une merveilleuse nouvelle année ».