Les 5 meilleures fonctionnalités de Slack : aussi utiles qu’uniques

Slack est un outil très utile pour ceux qui souhaitent avoir une bonne communication entre les membres de leur entreprise. Grâce à lui, nous pouvons établir des flux de travail efficaces et augmenter la productivité. Pour en tirer le meilleur parti, voici les meilleures fonctionnalités de cet outil dont vous devez commencer à vous servir dès maintenant.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Configurer votre disponibilité

Sans aucun doute, il s’agit d’une façon de montrer si nous sommes disponibles ou non à un moment précis. Établissez un code qui indique à nos contacts si nous sommes prêts à les aider ou non. Configurer la disponibilité sur Slack est très simple. De cette façon, un collègue ou un employé saura si c’est le moment opportun pour engager une conversation. La disponibilité sur Slack est très facile à modifier, il suffit d’un simple geste et vous pouvez passer de disponible à absent d’un seul geste. De la même manière, vous pouvez configurer le statut que vous souhaitez ou laisser un message si vous êtes en vacances.

Planifier des messages

Slack offre la possibilité de planifier des messages qui peuvent être envoyés au moment précis. Grâce à cette option, nous pouvons laisser un message programmé en fin de journée pour qu’il soit envoyé le matin dès le début de la journée. C’est une manière d’être en accord avec le droit à la déconnexion numérique des entreprises et de pouvoir envoyer ce message juste au moment opportun. Il nous est tous arrivé à un moment donné de recevoir un e-mail la nuit où l’on nous souhaite « bonjour ».

Ainsi, les messages arrivent à l’heure prévue, sans précipitation, et nous pouvons projeter une image beaucoup plus professionnelle. La planification des messages sur Slack est très simple à réaliser, il vous suffit de cliquer sur la flèche située sur l’icône de l’avion en papier et de choisir l’une des dates prévues ou de programmer le message pour le moment souhaité.

Trouver des messages dans une conversation

Si le volume de conversations est élevé, trouver un message spécifique peut être assez fastidieux. Ne vous inquiétez pas, Slack propose un outil qui vous permet de trouver ce message sans vous tracasser. En haut de l’application, il y a une boîte dans laquelle vous pouvez saisir quelques mots clés de la conversation, choisir un canal spécifique ou un utilisateur avec lequel vous avez échangé ces messages. Les résultats ne tardent pas à arriver, donc trouver n’importe quel message dans une conversation sur Slack n’est pas du tout problématique. Une fois que vous avez intégré cette option, vous ne pourrez plus vous en passer.

Réagir avec des emojis

Les emojis ont révolutionné la communication dans tous les domaines, et Slack ne fait pas exception. Les réactions permettent d’exprimer facilement un sentiment sans avoir à utiliser des mots. Idéales comme réponses rapides sans avoir à écrire un « ok » impersonnel. Réagir à un message sur Slack est très simple, il vous suffit de maintenir le message enfoncé sur lequel vous souhaitez réagir et de choisir parmi ceux qui sont disponibles. Les réactions permettent également de gagner du temps et envoient un message important à notre interlocuteur : « si je réponds comme ça, c’est parce que je suis occupé ».

Créer des canaux de bienvenue

Comme vous le savez, Slack est largement utilisé dans les environnements professionnels. Lorsqu’une personne rejoint une équipe et qu’il existe déjà un groupe de travail sur Slack, elle peut se sentir désorientée. Pour ces cas, il est préférable de créer un canal de bienvenue où tous ses nouveaux collègues pourront lui souhaiter la bienvenue chaleureusement. C’est également un beau geste envers cette personne qui rejoint l’équipe. C’est très simple à faire.

Il vous suffit de créer un canal et de lui donner un nom évocateur. Par exemple, « Information pour les nouveaux » ou « Bienvenue à… ».

Vous pouvez épingler les messages pertinents ou ajouter des fichiers utiles pour commencer à travailler. Un document exprimant clairement les règles à suivre dans cet environnement de travail ne fait jamais de mal. Vous pouvez également ajouter un message de félicitations pour l’arrivée de la nouvelle recrue et quelques mots d’encouragement. Cela sera très apprécié par le nouvel employé.

Télécharger Slack sur AndroidTélécharger Slack sur iOS

Toutes ces fonctionnalités sont complétées par quelques astuces supplémentaires sur Slack que nous avons préparées pour vous, il est donc temps de tirer le meilleur parti possible de cette application, qui peut être utilisée sur les mobiles ainsi que sur les ordinateurs fixes et portables. Slack permet à la communication de circuler et la productivité de ne pas en être impactée. Utiliser un autre type de système comme WhatsApp n’est jamais une bonne idée dans un environnement professionnel.