Cette intelligence artificielle veut vous dire quand vous allez mourir: « Ses prévisions sont très précises »

Un groupe de chercheurs danois a développé un algorithme capable de calculer l’espérance de vie d’une personne. Les hommes souffrant de troubles mentaux et ayant un faible revenu sont les plus à risque.

Une intelligence artificielle (IA) capable de prédire la mort est peut-être l’une des pires choses qui puisse arriver dans une société post-mortelle, selon la sociologue canadienne Céline Lafontaine. Où non seulement, pour citer Blaise Pascal, « l’homme, ne pouvant guérir de la mort, résout, pour vivre heureux, de ne plus y penser », mais tout un appareil technonihiliste a également été mis en marche pour la repousser avec des transfusions sanguines et des régimes à base de peptides de collagène. Connaître l’année et les raisons de sa mort avec une précision de 78% pourrait donc déstabiliser un système bien établi qui essaie de repousser l’horizon de la vie un peu plus loin.

La nouvelle intelligence artificielle s’appelle Life2vec et a été développée par des chercheurs de la Technical University of Denmark. Elle a été entraînée avec une base de données d’informations personnelles et socio-démographiques sur six millions de Danois. « Nous utilisons la technologie à la base de ChatGPT pour analyser les vies humaines, chaque personne étant représentée par une séquence d’événements qui se produisent tout au long de son existence », a déclaré Sune Lehmann, auteur de l’étude, au New York Post. Grâce à un réseau de neurones d’apprentissage profond, l’IA, à partir d’informations telles que la santé, l’éducation, le revenu ou le lieu de résidence, « parvient à prédire avec une extrême précision la durée de vie d’une personne ».

Comment fonctionne l’IA qui prédit la mort

Life2vec parvient à prédire l’espérance de vie avec une précision de 78% en analysant l’historique de santé d’un individu, son revenu, sa profession et sa résidence. « Ce modèle peut prédire presque tout », a ajouté Lehmann. « Nous avons cependant décidé d’approfondir le sujet de la mort car il est étudié depuis des années, par exemple par les compagnies d’assurance. »

Pour entraîner l’intelligence artificielle, les données d’un exemplaire de personnes âgées de 35 à 65 ans ont été recueillies, dont la moitié sont décédées entre 2016 et 2020, et le système d’intelligence artificielle a été invité à prédire qui survivrait. Les chercheurs ont découvert que les prévisions de Life2vec étaient plus précises de 11% par communiqué à tout autre modèle d’intelligence artificielle existant utilisé pour prédire l’espérance de vie. Cependant, le bot n’est pas actuellement disponible au public.

Qui vit le plus longtemps

« Il est passionnant de comprendre que la vie humaine, en tant que longue séquence d’événements, ressemble à une phrase dans une langue composée d’une série de mots », explique Lehman. « Scientifiquement, ce qui nous intéresse n’est pas tant la prédiction en elle-même que de voir comment les données peuvent fournir des réponses aussi précises », ajoute-t-il. Selon l’étude, certains des facteurs pouvant contribuer à une mort prématurée sont être un homme, avoir un trouble mental et un faible revenu. En revanche, occuper un poste de direction peut influencer positivement l’espérance de vie.

« Nos données nous permettent de construire les trajectoires individuelles de la vie humaine », indique le communiqué. Lehmann a souligné au Post qu’aucune des personnes participant à l’étude n’avait reçu de prédictions de passage, ce serait vraiment irresponsable », dit-il. « Bien sûr, Life2vec peut également être une façon d’apprendre quels sont les facteurs qui pourraient aider les personnes à vivre plus longtemps, c’est une autre application importante du modèle ».