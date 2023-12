Microsoft publie les versions d’aperçu Insider de Windows 11 Builds 23601 et 26010.

Les mises à jour de Windows 11 Preview de cette semaine sont disponibles dans les canaux Canary et Dev. Dans le canal Canary, elle est disponible avec la version 26010, et dans le canal Dev, elle est disponible avec la version 23601. Les deux mises à jour de Windows 11 Preview sont accompagnées de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Windows 11 Preview Build 26010

Commencerons par parler de la version 26010 de Windows 11 dans le canal Canary. Cela apporte de nouveaux paramètres pour le tableau Widgets qui offrent plus d’options pour personnaliser le tableau. Dans le tableau, vous pouvez facilement personnaliser vos flux. Voici d’autres améliorations.

[Général]

L’application Tips est supprimée après la mise à jour vers la version 26002 et ultérieure. L’application Tips est obsolète.

[Copilot dans Windows]

Nous testons la possibilité de « détacher » Copilot dans Windows avec les testeurs Windows Insiders. Il suffit de cliquer sur le nouvel icône pour détacher le panneau Copilot en haut à droite de l’en-tête. Lorsqu’il est détaché, Copilot peut apparaître au-dessus ou en dessous d’autres applications dans Windows tout en conservant sa position fixe sur le bureau. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à Copilot tout en réduisant la perturbation des autres activités des utilisateurs. De plus, vous pouvez redimensionner la fenêtre Copilot pour une expérience plus confortable. Il suffit de cliquer et de faire glisser le bord de la fenêtre Copilot pour ajuster la largeur selon vos besoins.

[Barre des tâches et zone de notification]

Après avoir testé une vue défilable des réglages rapides avec certains testeurs Windows Insiders dans le canal Canary à partir de la version 25967, nous commençons à déployer à nouveau cette fonctionnalité avec quelques améliorations. Cette nouvelle vue défilante des actions rapides vous permet de réorganiser l’ensemble des réglages rapides et offre une meilleure convivialité et une meilleure découvrabilité pour l’utilisateur.

[Gestionnaire des tâches]

La page des paramètres du Gestionnaire des tâches a désormais une apparence en Mica.

[Paramètres]

Les fonctionnalités facultatives précédemment répertoriées sous Paramètres > Applications ont été déplacées vers leur propre page sous Paramètres > Système.

Windows 11 Preview Build 23601

La nouvelle version de prévisualisation de Windows 11 pour le canal Dev apporte plusieurs changements à Windows 365 Boot et également à Windows 365 switch. Cela inclut un nouveau mode personnel pour le démarrage de Windows 365, la personnalisation du logo et du nom de l’entreprise, un mécanisme d’échec rapide, la gestion des paramètres locaux du PC via Windows 365 Boot, et bien plus encore.

Il apporte plus de suggestions dans la fonctionnalité de partage et dans le volet de partage qui apparaît en appuyant sur Windows + K. Le nouveau tableau Widgets dont nous avons parlé dans la version Canary est également disponible dans la mise à jour du canal Dev. Voici d’autres améliorations.

[Général]

À partir de la semaine prochaine, les testeurs Windows Insiders du canal Dev sur la version 23601 seront invités à redémarrer leur appareil pour installer la mise à jour de configuration de Windows (KB1234567). Les mises à jour de configuration de Windows sont ce que nous utilisons pour ajouter de nouvelles fonctionnalités via la technologie Controlled Feature Rollout (CFR). La mise à jour de configuration de Windows (KB1234567) n’active aucune nouvelle fonctionnalité, car nous testons la distribution de ces mises à jour via notre pipeline de maintenance, et l’invite de redémarrage pour les installer. Après avoir redémarré pour installer cette mise à jour, elle sera répertoriée dans « Autres mises à jour » sous Paramètres > Mise à jour de Windows > Historique des mises à jour.

[Copilot dans Windows]

Nous testons la possibilité de « détacher » Copilot dans Windows avec les testeurs Windows Insiders. Il suffit de cliquer sur le nouvel icône pour détacher le panneau Copilot en haut à droite de l’en-tête. Lorsqu’il est détaché, Copilot peut apparaître au-dessus ou en dessous d’autres applications dans Windows tout en conservant sa position fixe sur le bureau. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à Copilot tout en réduisant la perturbation des autres activités des utilisateurs. De plus, vous pouvez redimensionner la fenêtre Copilot pour une expérience plus confortable. Il suffit de cliquer et de faire glisser le bord de la fenêtre Copilot pour ajuster la largeur selon vos besoins.

Nous testons un changement où balayer depuis le bord droit du bureau sur un écran tactile ouvrira Copilot au lieu des notifications.

[Partage Windows]

La fenêtre de partage Windows prend désormais en charge le partage avec WhatsApp dans la section » avec ». Si vous n’avez pas WhatsApp installé, vous pouvez choisir de l’installer directement depuis la fenêtre de partage Windows. Avec le temps, nous prévoyons de tester cette expérience avec d’autres applications également.

[Partage à proximité]

Nous introduisons la possibilité de donner rapidement à votre appareil un nom plus convivial pour l’identifier lors du partage à proximité, sous Paramètres > Système > Partage à proximité. Ce changement a commencé à être déployé avec la version 23545, mais nous le déployons à nouveau avec des améliorations de l’expérience. Faites-nous savoir ce que vous en pensez.

[Narrateur]

Les utilisateurs de Narrator peuvent maintenant utiliser l’accès vocal pour ouvrir des applications, dicter du texte et interagir avec les éléments à l’écran en utilisant leur voix. Les utilisateurs de Narrator peuvent utiliser l’accès vocal pour donner des commandes à Narrator avec leur voix. Par exemple, « parle plus vite », « lis la ligne suivante », etc. Pour commencer, recherchez « accès vocal » dans la recherche Windows et configurez-le.

Les nouvelles mises à jour de prévisualisation sont disponibles pour les testeurs dans les canaux Canary ou Dev. Donc, si vous avez rejoint le programme Windows Insider dans les canaux mentionnés, vous verrez la mise à jour sur votre PC. Vous pouvez vérifier les mises à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour de Windows.

