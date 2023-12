Les meilleurs smartphones mondiaux d’AnTuTu de novembre 2023

La prestigieuse plateforme de référencement AnTuTu a publié son dernier classement des smartphones Android les plus puissants disponibles sur le marché international. Ce classement international diffère considérablement de son homologue pour le marché chinois, révélant des informations intéressantes sur les préférences des consommateurs et les performances des smartphones dans différentes régions.

Le classement actualisé par AnTuTu des meilleurs smartphones Android pour le marché international : une perturbation en novembre 2023

Le mois de novembre 2023 a entraîné une perturbation majeure dans les premières positions par rapport au mois d’octobre, avec des changements significatifs dans les trois premières places.

Le Xiaomi 14 Pro, alimenté par la plateforme de pointe Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, s’est hissé en tête du classement. Ce nouveau venu détrône le précédent leader, le OnePlus Ace 2 Pro, qui a étonnamment disparu du top 10.

Le Red Magic 8 Pro+, qui a fait ses débuts à l’international en janvier 2023 et a occupé la première place pendant un certain temps jusqu’en octobre, a maintenant glissé à la troisième place. La deuxième place est actuellement occupée par le Nubia Z50S Pro. Fait intéressant, l’illustration d’AnTuTu contient une faute de frappe, affirmant à tort que le Nubia Z50S Pro est alimenté par le Snapdragon 8 Gen3, alors qu’il utilise en réalité le processeur Snapdragon 8 Gen2.

Les dix premières places sont les suivantes :

Red Magic 8S Pro

Samsung Galaxy S23+

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Nubia Z50

Samsung Galaxy S23 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Cet ajustement récent dans le classement met en évidence l’innovation continue et la concurrence féroce sur le marché des smartphones Android. Avec de nouveaux appareils repoussant constamment les limites des performances et de l’efficacité, les consommateurs ont accès à une gamme plus large d’options puissantes que jamais auparavant.

Ce classement international constitue une ressource précieuse pour les utilisateurs à la recherche des smartphones Android les plus productifs. Il offre des informations sur les capacités de performance de différents appareils. Que vous privilégiez une puissance brute pour les tâches exigeantes ou une expérience équilibrée pour une utilisation quotidienne, le classement d’AnTuTu peut vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins et préférences spécifiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :