Xiaomi Redmi Note 13 Pro Series prêt à conquérir le monde en janvier 2024

Xiaomi vient de tenir un événement de lancement en Inde où la marque a présenté le Redmi Note 13C 5G. À la fin de l’événement, la marque a annoncé en avant-première le lancement mondial du Redmi Note 13 Pro+. Selon le teaser officiel de Xiaomi, sa sortie en Inde est confirmée pour janvier de l’année prochaine.

Bien sûr, Xiaomi ne lancera pas seulement le Redmi Note 13 Pro+. En plus, la sortie mondiale comprendra également les versions Pro et basiques. Xiaomi apportera ainsi l’ensemble de la série en Inde et dans le reste des marchés internationaux.

Points marquants de la série Redmi Note 13

Pour ceux qui ont manqué nos précédents articles, la série Note 13 se compose de trois smartphones. Il s’agit du modèle de base, du Note 13 Pro et du Note 13 Pro+. Ces smartphones sont équipés respectivement du Dimensity 6080, du Snapdragon 7s Gen 2 et du Dimensity 7200 Ultra.

Parmi eux, les Redmi Note 13 Pro et Pro+ sont d’excellents smartphones photo. Ils disposent d’un appareil photo principal de 200 MP, qui utilise le capteur ISOCELL HP3 de Samsung. Grâce à cela, les appareils peuvent enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde. Ces deux modèles offrent également jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

En revanche, le téléphone Redmi Note 13 de base dispose d’un capteur principal de 108 MP, ce qui le rend assez performant. En ce qui concerne le stockage et la RAM, il atteint jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Chacun des téléphones est doté d’un grand écran avec du verre Corning Gorilla Glass Victus et du Gorilla Glass 5 pour les protéger.

Quant aux prix, le modèle de base du Redmi Note 13 commence à CNY1399 ($196), le 13 Pro commence à CNY1499 ($210) et le 13 Pro+ commence à CNY1999 ($280). Les prix mondiaux devraient être proches de ceux-ci. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations sur la sortie internationale seront disponibles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :