Mise à jour de WhatsApp permet d’envoyer des photos et vidéos en qualité d’origine

Le partage de photos et de vidéos sur WhatsApp via iOS a souvent entraîné une réduction décevante de la qualité. Malgré les capacités impressionnantes des caméras des iPhone, les médias partagés via l’application sont soumis à une compression, ce qui entraîne une diminution de l’attrait visuel. Cependant, une solution est en vue.

Des photos et des vidéos de qualité d’origine maintenant disponibles pour les utilisateurs iOS

La dernière mise à jour stable d’iOS, identifiée sous le numéro de version 23.24.73, a été soumise par WhatsApp à l’App Store, marquant ainsi la fin potentielle du problème de perte de qualité. WABetaInfo a découvert cette avancée, révélant que la mise à jour permet aux utilisateurs d’envoyer des photos et des vidéos dans leur qualité d’origine, sans compression.

Pour profiter de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent partager des images et des vidéos via l’option « Documents » dans la feuille de partage, puis sélectionner « Choisir une photo ou une vidéo ». Cette mise à jour est en cours de déploiement, incitant les utilisateurs iOS à mettre rapidement à jour leur WhatsApp vers la version 23.24.73 afin de bénéficier de cette amélioration.

Il est essentiel de noter que si le partage de médias de qualité d’origine améliore l’expérience visuelle, cela se fait au détriment de l’augmentation de la consommation de données. En particulier, les fichiers vidéo, connus pour leur taille, pourraient contribuer de manière significative à l’utilisation mensuelle des données.

Tandis que les utilisateurs d’iOS se réjouissent de cette amélioration, les utilisateurs d’Android restent dans l’attente. WhatsApp a initié des tests pour les utilisateurs d’Android en septembre, mais la sortie de la version stable n’a pas encore été confirmée. Nous ne connaissons pas de date spécifique pour la mise à jour d’Android, laissant les utilisateurs impatients de vivre une expérience de partage de médias améliorée.

En août, WhatsApp a introduit la possibilité d’envoyer des photos haute définition (HD), une avancée notable par rapport à la définition standard (SD). Cela représente une avancée positive vers l’amélioration de la qualité globale du partage de médias sur la plateforme. Alors que les utilisateurs s’adaptent aux fonctionnalités évolutives, la dernière mise à jour d’iOS promet une expérience plus satisfaisante pour les utilisateurs d’iPhone. Renforçant ainsi l’engagement de WhatsApp à améliorer les interactions avec les utilisateurs.

