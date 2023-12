Microsoft Confirme un Bug Étrange d’Imprimante Windows 11 et Windows 10

Microsoft a reconnu un bug étrange d’imprimante dans Windows 11. Ce bug cause des problèmes avec le service d’infospooler d’impression, les drivers d’imprimante et les files d’attente d’impression. Rappelons qu’il y a quelque temps, certains utilisateurs ont signalé que des appareils autres que HP exécutant les systèmes Win10 et Win11 installaient automatiquement des applications HP Smart via le Microsoft Store. Microsoft a maintenant confirmé le problème, ainsi qu’un problème où « les noms et les icônes d’imprimantes peuvent changer automatiquement. »

Selon Microsoft, le bug peut entraîner les problèmes suivants :

Certains appareils Windows 10 et Windows 11 installent automatiquement l’application HP Smart.

Peu importe le fabricant d’imprimante, les imprimantes sont renommées HP. La plupart d’entre elles portent le nom de HP LaserJet M101-M106, et l’icône de l’imprimante peut également changer.

Double-cliquer sur l’imprimante affiche le message d’erreur à l’écran « Aucune tâche disponible pour cette page ».

Quant au bug qui change le nom de l’imprimante, c’est la seule chose qu’il fait. Microsoft a déclaré que le bug n’affecte pas l’utilisation normale de l’imprimante. Microsoft a également noté que comme ces symptômes sont liés à l’installation automatique de HP Smart, les appareils Windows qui ne peuvent pas accéder au Microsoft Store ne devraient pas être affectés par ces problèmes. Malheureusement, Microsoft n’a pas mentionné de solution de contournement ou de correctif temporaire. Microsoft a seulement déclaré qu’il enquêtait sur le problème avec ses partenaires constructeurs et fournirait une mise à jour dès que de nouvelles informations seraient disponibles.

Plateformes affectées :

Client

Win11 23H2

Win11 22H2

Win11 21H2

Win10 22H2

Win10 21H2

Win10 1809

Win10 1607

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSC 2016

Windows 10 Enterprise LTSC 2015 LTSB

Serveur

Windows Server 2022

Windows Server

version 1809

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Solutions de contournement à ces problèmes

Ces solutions de contournement sont très simples, directes et concrètes, elles ne sont en aucun cas vagues. Suivez simplement les étapes énumérées ci-dessous et votre système sera en bon état. Si cela ne fonctionne pas, attendez que Microsoft publie un correctif officiel.

1. Le service de spouleur d’impression ne reste pas actif

Certains utilisateurs ont signalé que le service de spouleur d’impression ne reste pas actif dans Windows 11, les empêchant d’imprimer. Microsoft n’a pas fourni de correctif officiel pour ce problème, mais certains utilisateurs ont rapporté des succès avec les étapes suivantes :

Supprimez toutes les imprimantes et désinstallez/réinstallez les logiciels d’imprimante

Mettez à jour Windows et les drivers d’imprimante

Redémarrez le service de spouleur d’impression dans Services.msc

Vérifiez s’il y a des travaux d’impression bloqués dans la file d’attente d’impression et supprimez-les

Réinitialisez l’imprimante avec ses paramètres par défaut

2. Erreur 0x00000709 lors de l’ajout d’imprimantes

Un autre problème rencontré par certains utilisateurs est un message d’erreur (0x00000709) lors de la tentative d’ajout d’imprimantes à partir d’un serveur d’impression. Il s’agit d’un problème connu dans Windows 11 22H2. Microsoft recommande de configurer la stratégie de groupe « Configurer les paramètres de connexion RPC » à « RPC via des tubes nommés » pour résoudre le problème.

3. Pilote d’imprimante non disponible

Certains utilisateurs ont signalé qu’ils ne peuvent pas installer une nouvelle imprimante sur leur ordinateur portable Windows 11, même s’ils ont pu installer une autre imprimante. Le message d’erreur qu’ils reçoivent est « driver indisponible ». Microsoft n’a pas fourni de correctif officiel pour ce problème, mais certains utilisateurs ont rapporté des succès avec les étapes suivantes :

Désinstallez et réinstallez tous les logiciels et drivers d’imprimante

Réinitialisez l’imprimante avec ses paramètres par défaut

Vérifiez s’il y a des travaux d’impression bloqués dans la file d’attente d’impression et supprimez-les

Supprimez tous les drivers liés à l’imprimante du spouleur d’impression

Connectez le PC en LAN et en WIFI

4. Problème de file d’attente d’impression

Certains utilisateurs ont signalé que la file d’attente d’impression dans Windows 11 22H2 est devenue très longue et n’affiche plus les petites lignes comme elle le faisait avant. Ce problème pose des problèmes aux utilisateurs qui doivent changer le support sur certains articles. Microsoft n’a pas fourni de correctif officiel pour ce problème, mais certains utilisateurs ont rapporté des succès avec les étapes suivantes :

Accédez au logiciel de l’imprimante et cliquez sur « imprimer » pour afficher la file d’attente d’impression normale

Redémarrez l’ordinateur

Réinitialisez l’imprimante avec ses paramètres par défaut

Derniers mots

Microsoft a reconnu un bug étrange d’imprimante dans Windows 11 qui cause des problèmes avec le service d’infospooler d’impression, les drivers d’imprimante et les files d’attente d’impression. Bien que Microsoft n’ait pas fourni de correctifs officiels pour tous ces problèmes, certains utilisateurs ont rapporté des succès avec différentes étapes de dépannage. Si vous rencontrez des problèmes d’impression dans Windows 11, essayez les étapes décrites ci-dessus ou contactez le support Microsoft pour obtenir une assistance supplémentaire.

