Lancement de la version 9.2 de l’application appareil photo Google Pixel

Google a récemment lancé la version 9.2 de l’application Pixel Camera, offrant une nouvelle refonte de l’interface utilisateur (IU) et Ultra HDR aux anciens appareils. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est l’application Pixel Camera de Google, c’est la même que l’application Google Camera. En octobre, Google a renommé l’application Google Camera, qui était auparavant exclusive aux appareils Pixel, en Pixel Camera. Ce rebranding se reflète dans la bibliothèque d’applications des appareils Pixel, où les utilisateurs verront maintenant « Pixel Camera » au lieu de « Google Camera ». La description de l’application dans le Google Play Store a également été mise à jour pour refléter le nouveau nom et les nouvelles fonctionnalités. La description met l’accent sur la capacité de l’application à prendre des photos et des vidéos fantastiques en utilisant des fonctionnalités telles que le mode Portrait, Night Sight, Time Lapse et Cinematic Blur.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Aujourd’hui, Google a lancé la version 9.2 de l’application appareil photo pour les utilisateurs de Pixel. Cette mise à jour ajuste principalement l’interface utilisateur de l’application et ajoute des options de commutation pour de nombreuses fonctions. Dans cette nouvelle version, la luminosité de l’appareil photo, les curseurs des options d’ombre et de balance des blancs ont été déplacés vers le menu raccourci en bas de l’appareil photo. De plus, Google a également ajouté le bouton « Réinitialiser tout (annuler toutes les modifications) » déjà présent sur le Pixel 8 Pro pour les utilisateurs de Pixel 8.

Google a également déplacé la colonne de raccourci « Plus de paramètres » vers le bas pour plus d’ergonomie. La minuterie Palm peut être réglée sur « Toujours activée ». De plus, Google a également ajouté une nouvelle fonction à la fonction « Ultra HDR ». Avec l’interrupteur supprimé, les utilisateurs peuvent maintenant librement activer et désactiver les fonctions associées.

La version 9.2 de l’application Pixel Camera introduit une refonte de l’interface utilisateur, offrant un aspect et une sensation rafraîchissants aux utilisateurs. De plus, l’application apporte l’Ultra HDR aux anciens appareils, permettant aux utilisateurs de capturer des images à grande plage dynamique (HDR) avec une précision des détails et des couleurs améliorée. Cette fonctionnalité est particulièrement notable car elle étend les capacités avancées d’imagerie à un plus large éventail d’appareils Pixel. L’application met également en avant les « fonctionnalités Pixel 8 Pro », y compris la fonction de capture haute résolution de 50 MP et les commandes professionnelles.

Compatibilité des appareils et variations de version

Bien que l’application ait été renommée Pixel Camera sur différents appareils Pixel, la version de l’application varie en fonction de l’appareil. Par exemple, les appareils Google Pixel 7 Pro, Fold et Tablet fonctionnent sous la version 9.0. Cependant, les récents Google Pixel 8 / 8 Pro fonctionnent sous la version 9.1. Ces modèles reçoivent déjà le nouveau correctif. La dernière version 9.2 apporte la nouvelle refonte de l’interface utilisateur et la fonctionnalité Ultra HDR aux anciens appareils, offrant une parité avec la série Pixel 8.

Selon l’entreprise, la dernière version 9.2 sera disponible pour tous les derniers appareils Pixel. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, soyez un peu patient. La mise à jour est déjà en cours de déploiement. Il est important de noter que la nouvelle application Pixel Camera est disponible uniquement sur les appareils fonctionnant sous Android 14. La version pour Wear OS fonctionne exclusivement sur les appareils fonctionnant sous Wear OS 3 et versions ultérieures. Pour les appareils Wear OS, il est nécessaire de les maintenir connectés aux smartphones Pixel. La compatibilité de l’application avec différents appareils Pixel et les fonctionnalités spécifiques disponibles dépendent du modèle de l’appareil et de la version de l’application.

Notre avis

Le lancement de la version 9.2 de l’application Pixel Camera apporte des mises à jour et des améliorations importantes. L’appareil photo des téléphones Google Pixel sera bien meilleur avec cette nouvelle mise à jour. La mise à jour offre une nouvelle refonte de l’interface utilisateur, la fonction Ultra HDR et une compatibilité avec les anciens appareils. Cela démontre l’engagement de Google à offrir une expérience d’imagerie exceptionnelle aux utilisateurs de Pixel. Alors que l’application Pixel Camera continue d’évoluer, les utilisateurs peuvent s’attendre à de nouvelles améliorations et fonctionnalités. De nouvelles fonctionnalités exploiteront les capacités avancées des appareils Pixel. Pour plus de détails sur l’application Pixel Camera, consultez la fiche officielle sur le Play Store et les ressources d’assistance de l’application.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :