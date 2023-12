L’UE fournira jusqu’à 1,2 milliard d’euros d’aide pour les projets de cloud computing

Dans le but de briser le monopole américain et de promouvoir l’innovation européenne dans le domaine de l’informatique en nuage, l’Union européenne (UE) a approuvé une aide d’État pouvant aller jusqu’à 1,2 milliard d’euros (1,30 milliard de dollars) pour un projet européen d’informatique en nuage. Cette décision a été prise par la Commission européenne, qui a donné son feu vert au partenariat d’aide d’État pour l’informatique en nuage entre les pays membres de l’UE. Le projet s’appelle Important Projet d’Intérêt Commun Européen (IPCEI). Il vise à favoriser la collaboration et l’investissement dans les technologies de l’informatique en nuage à travers le continent.

Le fonds en question, « Infrastructure et services de l’informatique en nuage de nouvelle génération », vise à promouvoir la participation des entreprises de l’UE dans le domaine de l’informatique en nuage. Le financement comprend sept pays : la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la France. Cependant, ce financement est co-parrainé par d’autres pays de l’UE. IPCEI implique 19 projets de 19 marques. Ces acteurs directs collaboreront pour développer le premier continuum de bord en nuage interopérable à l’échelle de l’UE.

La Commission européenne a déclaré que ces pays fourniraient jusqu’à 1,2 milliard d’euros de fonds publics. Cela devrait générer 1,4 milliard d’euros d’investissement privé. Les IPCEI de l’UE visent également à rassembler les ressources de la recherche, de la finance et des entreprises. Cela vise à promouvoir la croissance économique et la compétitivité de l’UE ainsi que sa transformation verte et numérique.

Rappelons que l’UE a déjà approuvé six projets IPCEI impliquant les batteries, l’énergie de l’hydrogène, la microélectronique et la technologie de communication. Ce projet européen d’informatique en nuage compte actuellement la participation de 19 entreprises. Certaines des marques incluent Atos et Orange en France, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telefonica.

Contexte

L’UE s’efforce de réduire sa dépendance aux fournisseurs de technologie américains et de promouvoir l’innovation nationale dans différents secteurs, y compris l’informatique en nuage. La Commission européenne a précédemment approuvé une aide d’État pour d’autres projets, tels que la subvention de 1,2 milliard d’euros pour l’informatique en nuage et de bord, à fournir par la France, l’Allemagne et d’autres membres de l’UE. Cette dernière décision s’inscrit dans la stratégie plus large de l’UE visant à investir dans les capacités européennes de l’informatique en nuage et à réduire sa dépendance aux fournisseurs de technologie américains.

Aspects clés du projet d’informatique en nuage

Le projet d’informatique en nuage de l’UE vise à :

1. Favoriser la collaboration : Le projet encourage la coopération entre les pays membres de l’UE pour développer et mettre en œuvre des technologies de l’informatique en nuage.

2. Investir dans l’innovation : L’aide d’État sera utilisée pour financer la recherche et le développement dans le domaine de l’informatique en nuage, favorisant ainsi l’innovation et le développement de nouvelles technologies.

3. Réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis : En investissant dans les capacités européennes de l’informatique en nuage, l’UE vise à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs de technologie américains et à créer un paysage technologique plus diversifié.

4. Soutenir les PME : Le projet fournira également un support aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur de l’informatique en nuage, en les aidant à accéder au financement et aux ressources nécessaires pour développer des solutions innovantes.

