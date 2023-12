Toyota prévoit de lancer 6 véhicules électriques en Europe d’ici 2026

Toyota prévoit d’étendre sa gamme de véhicules électriques (VE) en Europe en lançant six modèles d’ici 2026. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de l’entreprise visant à accroître sa présence sur le marché des VE et à s’adapter à la demande croissante de voitures électriques. Cette expansion devrait jouer un rôle important dans l’objectif de Toyota de faire des VE plus de 20 % de ses ventes de nouvelles voitures en Europe d’ici 2026.

Toyota a déclaré qu’il prenait des mesures pour accélérer la production de véhicules électriques en Europe. En plus des quatre véhicules électriques déjà en vente ou en développement en Europe, l’entreprise prévoit de lancer deux nouveaux modèles en 2024 et 2025. Cela comprend un concept de SUV urbain et un crossover sportif.

Toyota a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait de vendre plus de 250 000 véhicules électriques par an sur le marché européen d’ici 2026. Son objectif de ventes mondial est d’atteindre des ventes annuelles mondiales de 1,5 million de véhicules électriques d’ici 2026. Au cours des dix premiers mois de cette année, les ventes mondiales de Toyota ont été d’environ 8,5 millions de véhicules, y compris les ventes de la marque de luxe Lexus, dont les véhicules électriques représentaient 1 %.

Expansion de la gamme de VE de Toyota en Europe

Toyota Motor a annoncé son intention de renforcer sa gamme de VE en Europe, en mettant l’accent sur le lancement de six nouveaux modèles électriques d’ici 2026. L’entreprise vise à capitaliser sur la demande croissante de voitures électriques dans la région et à renforcer sa position concurrentielle sur le marché des VE. Dans le cadre de cette initiative, Toyota prévoit de lancer une gamme diversifiée de véhicules électriques pour répondre aux préférences et aux segments de marché des différents clients.

La décision de Toyota d’étendre sa gamme de VE en Europe est soutenue par des objectifs stratégiques visant à réaliser une croissance significative dans le segment des véhicules électriques. L’entreprise prévoit que les VE constitueront plus de 20 % de ses ventes de nouvelles voitures en Europe d’ici 2026. De plus, Toyota estime que ses ventes annuelles de véhicules électriques en Europe dépasseront les 250 000 unités d’ici cette période. Ces projections de ventes ambitieuses témoignent de la confiance de l’entreprise dans le potentiel du marché européen des VE. Elle montre également son engagement à établir une forte présence dans le segment.

Nouveaux modèles électriques

Dans le cadre de ses plans d’expansion, Toyota a dévoilé deux nouveaux concepts de véhicules électriques. Ces voitures sont prévues pour être lancées en Europe. Le premier est le concept de SUV urbain, un petit SUV alimenté par batterie qui fera ses débuts en 2024. Le deuxième est le concept de crossover sportif, un modèle conceptuel qui est prévu d’être introduit en 2025. Ces nouveaux modèles électriques sont conçus pour offrir une combinaison attrayante de performances, d’autonomie et de polyvalence. Ils devraient également répondre aux besoins évolutifs des consommateurs européens.

La décision de Toyota d’étendre sa gamme de VE en Europe est influencée par les tendances actuelles du marché. Il existe également un paysage concurrentiel en évolution dans la région qui alimente cette décision. L’Union européenne connaît une augmentation significative des ventes de voitures entièrement électriques. Au cours des dix premiers mois de l’année, la région a enregistré un taux de croissance de plus de 50 %, selon Reuters. Cette tendance souligne la demande croissante de véhicules électriques et les préférences changeantes des consommateurs européens. De plus, Toyota fait face à la concurrence d’autres constructeurs automobiles qui élargissent fortement leurs gammes de véhicules électriques en Europe. L’entreprise vise à tirer parti de cette opportunité de marché en plein essor.

Notre avis

Les projets de Toyota de lancer six nouveaux modèles électriques en Europe d’ici 2026 reflètent les objectifs stratégiques de l’entreprise. L’entreprise vise à étendre sa présence sur le marché des VE et à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs européens. Cette initiative est en phase avec les tendances de l’industrie plus large. Cela comprend la demande croissante de véhicules électriques et la concurrence qui s’intensifie entre les constructeurs automobiles dans la région. Toyota vise à s’imposer comme un acteur clé sur le marché européen des VE. Pour ce faire, elle introduira une gamme diversifiée de modèles électriques et fixera des objectifs de ventes ambitieux.

