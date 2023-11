Les aspirateurs Anti-acarien Jigoo, matelas et toilettage à prix cassés pour le Black Friday

La marque Jigoo, reconnue pour ses produits innovants et de haute qualité, propose cette année d’incroyables réductions à l’occasion du Black Friday. Parmi ces offres, on retrouve une large gamme d’aspirateurs anti-acariens avec des fonctionnalités très intéressantes. Pour faciliter votre choix, nous avons sélectionné quatre produits de la marque Jigoo, à savoir les aspirateurs S300 Pro, J300, T600 et P300 pour le toilettage des animaux de compagnie.

Aspirateur S300 Pro Anti-Mite

Le S300 Pro est un aspirateur anti-mite intelligent équipé d’un capteur de poussière d’acariens qui vous permet de nettoyer de manière intelligente. Il comprend deux compartiments; l’un pour la filtration et l’autre pour le stockage de la poussière, garantissant ainsi une filtration efficace de l’air et évitant l’obstruction du filtre. Grâce à son moteur puissant de 500W et 13KPa d’aspiration, le S300 Pro vous offre un nettoyage profond et efficace, doté d’une largeur d’aspiration de 230mm.

Le S300 Pro ne s’arrête pas là. Il dispose également d’une technologie d’éclairage UV et ultrasonique qui tue 99,9% des acariens et des bactéries profondément dans le matelas. Il est capable de chauffer jusqu’à 55℃ pour tuer les acariens et déshumidifier votre matelas. Ce n’est pas tout, son design à rouleau métallique est novateur, offrant un tapotement rapide et solide tout en préservant la surface de votre matelas.

À l’occasion du Black Friday, vous pouvez désormais obtenir le S300 Pro à un prix réduit de 10% en utilisant le code de réduction JigooBF10. Cette offre vous permet de faire des économies tout en garantissant un environnement de sommeil propre et hygiénique.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur Jigoo S300 Pro Anti-Mite

Aspirateur J300 Anti-Mite

Le J300 est un autre aspirateur anti-acariens qui repose sur une conception à double réservoirs innovante permettant une filtration efficace des acariens et de la poussière en suspension dans l’air. Il est équipé d’un capteur d’acariens avancé qui calcule en temps réel le nombre d’acariens, révolutionnant ainsi votre routine de nettoyage.

L’aspirateur J300 offre une vibration forte de 12 000 fois par minute grâce à son rouleau à brosse métallique. Avec une puissance de 500W et une aspiration de 13KPa, il élimine facilement la poussière et les acariens profondément dans le matelas pour un nettoyage plus profond et plus efficace. Il utilise également la technologie UV et ultrasonique pour éliminer 99,9% des acariens, et souffle de l’air chaud à 55℃ pour déshumidifier votre matelas et réduire l’activité des acariens.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10% sur l’aspirateur J300 en utilisant le code de réduction JigooBF10 pour le Black Friday. N’attendez plus pour profiter de cette offre inédite et transformer votre routine de nettoyage.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur Jigoo J300 Pro Anti-Mite

Aspirateur T600 pour Matelas

Le T600 est un aspirateur de lit spécialement conçu pour lutter efficacement contre les acariens. Il est doté d’un système exclusif d’élimination des acariens par diffusion d’arômes, et d’un système de chauffage rapide atteignant une température constante de 60°C en seulement 5 secondes. Ce processus élimine efficacement les acariens qui vivent en profondeur dans votre literie.

Le T600 perturbe efficacement les structures protéiques des bactéries et des acariens tout en éliminant efficacement les mauvaises odeurs. De plus, avec son système d’élimination des acariens à ondes ultrasoniques à haute fréquence, il peut réduire la densité des acariens de 99.99%.

Malgré sa puissance élevée de 700W, le T600 maintient un niveau de bruit réduit à 72 dB grâce à l’utilisation de matériaux absorbant le son. Il offre une aspiration puissante de 15 kPa et un rouleau à brosse métallique unique pour une élimination efficace des acariens. De plus, son système de réservoir à poussière et de filtre séparés assure une filtration suffisante des acariens, des particules fines et de la poussière.

Ce Black Friday, profitez d’un prix réduit de 10% sur le T600 grâce au code de réduction JigooBF10. Avec ce code, vous pouvez obtenir un arsenal complet pour combattre les acariens à un prix exceptionnel.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur pour matelas Jigoo T600

Aspirateur de toilettage P300 pour animaux de compagnie

Le P300 est un aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie qui est capable de collecter jusqu’à 4L de poils à la fois. Il fonctionne à un niveau de bruit de 56 dB, ce qui ne risque pas d’effrayer vos animaux de compagnie. Avec son système de chauffage à air chaud de 40℃, il peut également sécher les poils de votre animal de compagnie.

L’aspirateur de toilettage P300 est livré avec tous les outils nécessaires pour le toilettage, ce qui le rend idéal pour le toilettage et l’aspiration en même temps. Il dispose d’une capacité d’aspiration de 99% des poils détachés, vous permettant de faire de la toilette de vos animaux de compagnie une tâche sans soucis.

Et ce n’est pas tout. Il dispose d’un bouton de libération rapide pour faciliter le nettoyage des poils et des pellicules. De plus, tous les outils peuvent être rangés dans un sac de rangement pratique pour garder votre maison propre et rangée.

Pour faire du toilettage de vos animaux de compagnie une expérience agréable, optez pour le P300 cette saison de Black Friday. Utilisez notre code de réduction spécial : P300BF10 lors de l’achat de l’aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie P300 pour bénéficier de 10% de réduction.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur pour de toilettage Jigoo P300

En plus des réductions offertes par Jigoo pour le Black Friday, nous avons une autre excellente nouvelle pour vous. Vous avez maintenant la possibilité de bénéficier d’un autre code de réduction pour tous les produits Jigoo sur Geekmaxi. En utilisant le code MSYHD21C, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5€ sur tous les produits Jigoo dans la collection de produits Jigoo pour tout achat supérieur à 100€.

➡️ Voir l’offre sur la collection de produits Jigoo

Parmi les produits Jigoo disponibles dans cette collection, nous retrouvons plusieurs modèles d’aspirateurs à réductions significatives, tels que le JIGOO J300 Smart Mite Cleaner, le JIGOO S300 Pro Smart Mite Cleaner, le JIGOO T600 Bed Mattress Vacuum Cleaner (disponible en gris et blanc), le JIGOO C500 Cordless Vacuum Cleaner, le JIGOO C300 Cordless Vacuum Cleaner et enfin le JIGOO P300 11-in-1 Pet Grooming Vacuum Kit.