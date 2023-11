Il existe une alternative gratuite et à faible risque au Viagra, révèle une étude

Le Viagra, lancé aux États-Unis, a été un pionnier dans le traitement de la dysfonction érectile (DE), révolutionnant la science et la culture. Cependant, un groupe de chercheurs a conclu qu’il existe une alternative gratuite et à faible risque à ce médicament.

Les chercheurs du Baylor College of Medicine, de Boston Scientific et de Miller Scientific, aux États-Unis, ont analysé 11 études antérieures portant sur un total de 1147 participants. Les essais étaient aléatoires et impliquaient des groupes témoins, considérés comme la norme en termes de fiabilité.

D’après une nouvelle recherche, seulement trois séances de 30 minutes par semaine d’exercice physique peuvent être aussi efficaces que la prise de comprimés de Viagra pour le traitement de la DE.

L’exercice physique peut être une alternative au Viagra

Les séances d’exercice impliquant des activités aérobiques, comme la marche ou le vélo, effectuées pendant au moins une demi-heure, trois fois par semaine, ont montré une amélioration de la fonction érectile chez tous les hommes atteints de DE.

Cette association a été observée dans une gamme de poids corporels et ne semble pas varier en fonction de l’état de santé ou de la prise de médicaments par les participants.

L’exercice présente peu de risques et est accessible, ce qui en réalité une option de traitement de première intention idéale pour les problèmes d’érection, notamment pour les patients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser de médicaments.

A déclaré le physiologiste Larry Miller de la Miller Scientific, dans un article.

Selon les chercheurs, les plus grandes améliorations de la fonction érectile ont été observées chez les hommes atteints de DE plus grave. Sur une échelle de 6 à 30, les hommes atteints de DE grave qui faisaient de l’exercice physique ont enregistré une amélioration moyenne de 5 points, contre 2 à 3 points d’amélioration pour la DE légère ou modérée.

Depuis longtemps, la pratique de l’exercice physique est associée à une meilleure fonction érectile en raison de son amélioration de la circulation sanguine dans le corps.

Dans ce cas, l’exercice aérobique a démontré des effets positifs similaires à ceux des médicaments tels que le Viagra (connu également sous le nom de sildénafil) et le Cialis (connu également sous le nom de tadalafil), pouvant donc être utilisé en remplacement ou en association avec ces médicaments.

Ainsi, l’équipe responsable de l’étude suggère que l’exercice physique devrait être prescrit plus régulièrement aux personnes atteintes de DE.

Cette étude fournit aux médecins et aux patients la preuve nécessaire pour recommander définitivement l’activité aérobique comme étant une partie du traitement de la DE.

A déclaré Miller.

En fin de compte, tout le monde ne souhaite pas prendre des pilules pour la DE, et il y a aussi ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec les effets secondaires, tels que les brûlures d’estomac, les nausées et les maux de tête. En revanche, l’exercice est gratuit, simple et accessible.