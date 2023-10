Caractéristiques, prix, design, précommande Google Pixel 8 (Pro) [Guide d’achat]

Google vient d’annoncer ses tout nouveaux smartphones Pixel pour l’année. Tout comme l’année dernière, il y a deux modèles dans la série, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Désormais, si vous êtes un utilisateur Android et que vous recherchez activement un nouveau smartphone alimenté par Android, il serait judicieux de vous intéresser à la toute nouvelle gamme Pixel 8. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série Pixel 8.

La gamme de smartphones Pixel de Google a commencé en 2016 et depuis lors, il y a eu un nouveau lancement chaque année. La gamme de smartphones Pixel a toujours été la meilleure dans deux éléments – l’expérience logicielle et les caméras.

Désormais que nous venons de voir les duos Pixel 8 être annoncés, il est temps de regarder les duos, voir ce qu’ils renferment sous le capot, et aussi regarder les prix, les options de couleurs, les offres, les remises, etc. Vous pouvez également vérifier les principales fonctionnalités du Pixel 8 Pro.

Design du Google Pixel 8

Google a apporté quelques améliorations aux téléphones Pixel cette année. Le langage de conception global est le même que l’année dernière, mais il y a plusieurs améliorations comme des coins plus arrondis, de nouvelles couleurs, une meilleure finition, une meilleure prise en main et quelques autres points. Le modèle de base est plus petit que le Pixel 8 Pro. Vous pouvez voir le design de la nouvelle série Pixel 8 ci-dessous.

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Caractéristiques du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro – Que contiennent-ils sous le capot ?

De nombreuses personnes préfèrent posséder un smartphone Pixel simplement en raison du système d’exploitation et de l’appareil photo. L’autre raison pour laquelle les personnes choisissent la gamme de smartphones Pixel est en raison des mises à jour. Les smartphones de la gamme Pixel ont toujours été les premiers à recevoir la dernière version du système d’exploitation Android et, étant donné que c’est un Pixel, vous bénéficiez également de mises à jour de fonctionnalités qui se produisent tous les trois mois. Désormais, jetons un coup d’œil aux spécifications qui composent le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Caractéristiques du Google Pixel 8

Taille de l’écran : 6,2 pouces Actua Display (1080 x 2400 pixels)

Luminosité : 1400 nits (HDR)

Luminosité maximale : 2000 nits

Taux de rafraîchissement : de 60 Hz à 120 Hz

PPI : 428 PPI

Options de stockage : 128 Go et 256 Go, UFS 3.1

RAM : 8 Go LPDDR5X

Capacité de la batterie : 4575 mAh (4 485 mAh minimum), 27W

Recharge sans fil : recharge sans fil certifiée Qi

Caméra frontale : 10,5 MP (f/2.2)

Caméra arrière grand angle : 12 MP avec autofocus (f/2.2), champ de vision de 125,8°

Caméra arrière à objectif large : 50 MP (f/1,68), zoom Super Res jusqu’à 8x

Enregistrement vidéo 4K : avant et arrière – 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS

Fonctionnalités de l’appareil photo et de la vidéo : meilleure prise de vue, mise au point macro, gomme magique, audio gomme magique, flou cinématographique, panoramique cinématographique, défloutage de photo, mode motion, tonalité réelle, défloutage facial, dossier verrouillé, vision nocturne, astrophotographie, prise de vue préférée, lumière de portrait, zoom super res, mise au point automatique en mouvement, éditeur magique (prochainement)

Sécurité : déverrouillage facial, déverrouillage par empreinte digitale

SoC : Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

Résistance à l’eau et à la poussière : IP68

Capteurs : capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyromètre, magnétomètre et baromètre

Autres fonctionnalités : Wi-Fi 6 (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth v5.3, NFC, 5G, USB Type-C 3.2

Caractéristiques du Google Pixel 8 Pro

Taille de l’écran : 6,7 pouces Super Actua Display (1344 x 2992 pixels)

Luminosité : 1600 nits (HDR)

Luminosité maximale : 2400 nits

Taux de rafraîchissement : de 1Hz à 120 Hz

PPI : 489

Options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

RAM : 12 Go LPDDR5X

Capacité de la batterie : 5050 mAh (4950 mAh minimum), 30W

Recharge sans fil : recharge sans fil certifiée Qi

Caméra frontale : 10,5 MP (f/2.2)

Caméra arrière ultra grand angle : 40 MP avec autofocus amélioré (ƒ/1.95), champ de vision de 125,5°

Caméra arrière à objectif large : 50 MP (ƒ/1.68)

Téléobjectif arrière : 48 MP avec zoom 5x (ƒ/2.8), zoom optique 5x, zoom Super Res jusqu’à 30x

Enregistrement vidéo 4K : avant et arrière – 24 FPS / 30 FPS / 60 FPS

Fonctionnalités de l’appareil photo et de la vidéo : contrôles professionnels, meilleure prise de vue, mise au point macro, gomme magique, audio gomme magique, flou cinématographique, panoramique cinématographique, défloutage de photo, mode motion, tonalité réelle, défloutage facial, dossier verrouillé, vision nocturne, astrophotographie, prise de vue préférée, lumière de portrait, zoom super res, mise au point automatique en mouvement, amplification vidéo

Sécurité : déverrouillage facial, déverrouillage par empreinte digitale

SoC : Google Tensor G3

Résistance à l’eau et à la poussière : IP68

Capteur additionnel : capteur de température, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyromètre, magnétomètre et baromètre

Autres fonctionnalités : Wi-Fi 6 (802.11ax) avec 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth v5.3, NFC, 5G, USB Type-C 3.2

Combien coûtent le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ?

Les prix de la gamme Pixel 8 cette année ont augmenté. Le Pixel 8 vous coûtera 699 $ pour l’option de stockage de 128 Go et 759 $ pour la variante de stockage de 256 Go. En revanche, le Pixel 8 Pro vous coûtera 999 $ pour la variante de 128 Go, 1 059 $ pour 256 Go et 1 179 $ pour le modèle de 512 Go.

Alors que les prix, en particulier pour le Pixel 8 Pro, sont assez élevés, il existe un bon nombre d’offres d’échange et d’options que vous pouvez utiliser.

Quand sort le Pixel 8 ?

Les duos Google Pixel 8 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, du 4 octobre au 11 octobre. Et la série Pixel 8 sera mise en vente à partir du 12 octobre. Cela signifie que vous pouvez obtenir l’appareil dès le 12 octobre.

Date de lancement du Pixel 8 – 4 octobre

Date de sortie du Pixel 8 – 12 octobre

Quelles sont les couleurs du duo Pixel 8 ?

Il existe différentes options de couleur disponibles pour le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro. Le Pixel 8 est disponible en couleurs Rose, Obsidian et Hazel. Quant au Pixel 8 Pro, il est disponible en options de couleurs Bay, Obsidian et Porcelain.

Couleurs du Pixel 8 :

Couleurs du Pixel 8 Pro :

Combien de mises à jour logicielles pour la série Pixel 8

Google est la seule marque de smartphones Android qui propose la plus longue durée de mises à jour logicielles et de sécurité avec la nouvelle politique de mise à jour pour le Pixel 8.

Google s’engage à fournir 7 années de mises à jour du système d’exploitation Android pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Cela signifie que la série Pixel 8 recevra des mises à jour du système d’exploitation, des mises à jour des fonctions Pixel et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2030. C’est parfait pour ceux qui aiment garder leur téléphone pendant plusieurs années.

Que contient la boîte du Google Pixel 8 ?

Que vous mettiez la main sur le Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro, voici ce que vous obtenez dans la boîte.

Smartphone Google Pixel 8/Pro

Câble USB C vers USB C de 1 mètre

Adaptateur Quick Switch

Outil SIM

Documents habituels et guides de démarrage

Comme c’est la tendance de ne pas fournir le chargeur avec les smartphones, ne vous attendez pas à trouver des chargeurs avec l’un des appareils Pixel 8. Il est préférable d’utiliser celui que vous avez déjà ou d’acheter un meilleur chargeur auprès de Google ou de marques tierces réputées telles que Anker et Belkin qui sont disponibles en ligne.

Quel Pixel devriez-vous choisir ?

Les nouveaux Google Pixel 8 sont des appareils assez performants qui représentent une mise à niveau sensée par rapport aux duos Pixel 7 précédents. Si vous êtes quelqu’un qui prend des photos de temps en temps, qui aime le système d’exploitation fourni par Google et qui a un budget inférieur à 900 $, il est judicieux d’opter pour le Pixel 8 standard. Vous pouvez également profiter des offres d’échange qui peuvent vous aider à réduire le prix du Pixel 8.

Si vous êtes quelqu’un qui aime être créatif avec la photographie et que la présence d’un matériel photo de qualité ainsi que de commandes professionnelles est importante, alors le Pixel 8 Pro est la meilleure option. Bien sûr, il existe des offres d’échange qui peuvent réduire d’autant le prix du Pixel 8 Pro, à condition que ce soit une reprise admissible. Obtenir une réduction de 800 $ sur le prix du Pixel 8 Pro est une bonne affaire.

Si les duos Pixel 8 dépassent votre budget, vous pouvez également opter pour le Pixel 7 Pro de 2022. Les anciens smartphones Google Pixel verront leurs prix baisser et, comme on peut s’y attendre, ils seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

