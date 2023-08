Mise à jour Android 14 Beta3 disponible pour Xiaomi 13 / 13 Pro et Xiaomi 12T : Poursuite de l’enthousiasme dans le monde de la technologie!

Xiaomi a lancé le déploiement de la mise à jour Android 14 Beta3 pour ses modèles phares, Xiaomi 13/Pro et Xiaomi 12T. Cette mise à jour englobe les optimisations avancées et les fonctionnalités d’Android 14 Beta3. Actuellement en phase bêta, Android 14 est destiné à offrir des versions stables aux utilisateurs à l’avenir. Des préparatifs sont en cours pour garantir la fourniture de la meilleure expérience utilisateur possible. Il est important de noter qu’Android 14 Beta3 peut contenir certains problèmes, car il s’agit d’une version bêta du système d’exploitation.

Mise à jour Xiaomi Android 14 Beta3

Les numéros de build de la mise à jour sont MIUI-V23.7.28 pour Xiaomi 13 / 13 Pro et MIUI-V23.7.31 pour Xiaomi 12T. Des liens officiels de démarrage rapide ont été fournis pour les smartphones, permettant aux utilisateurs de télécharger la mise à jour via ces liens. Cependant, après avoir téléchargé la mise à jour, il est important de se rappeler de l’option de revenir à la version stable.

Alors que Xiaomi continue de repousser les limites de l’innovation et de la technologie, la sortie d’Android 14 Beta3 marque une autre étape dans l’évolution de leurs appareils. Avec la promesse d’optimisations et de fonctionnalités améliorées, les utilisateurs des Xiaomi 13/13 Pro et Xiaomi 12T auront un aperçu excitant de l’avenir d’Android. La présentation d’Android 14 Beta3, bien qu’elle soit encore à un stade de développement, témoigne de l’engagement de Xiaomi à rester à l’avant-garde du paysage de la technologie mobile.

Cette version bêta offre aux passionnés et aux développeurs l’opportunité de tester les nouvelles fonctionnalités, les fonctionnalités et les améliorations que Android 14 apporte. L’expérience utilisateur devrait atteindre de nouveaux sommets, grâce aux efforts rigoureux de l’équipe de développement de Xiaomi. Cependant, il convient de souligner que les versions bêta comportent inévitablement le risque de rencontrer des bugs et des problèmes, ce qui est un aspect normal de leur phase de test. Les utilisateurs moins enclins à tolérer les perturbations potentielles de leur expérience de dispositif peuvent envisager d’attendre la version stable d’Android 14.

Xiaomi 13 Android 14 Beta3

Xiaomi 13 Pro Android 14 Beta3

Xiaomi 12T Android 14 Beta3

Pour accéder à la mise à jour Android 14 Beta3, les utilisateurs intéressés peuvent utiliser les liens de démarrage rapide fournis, ce qui facilite le processus de téléchargement. Il est fortement conseillé aux utilisateurs de lire attentivement toutes les instructions fournies avant d’initier la procédure de mise à jour, car le processus peut comporter certaines subtilités.

L’introduction d’Android 14 Beta3 pour Xiaomi 13/Pro et Xiaomi 12T ouvre un nouveau chapitre dans le monde de la technologie mobile. Alors que la phase bêta se poursuit et que le processus de développement avance, les utilisateurs peuvent attendre avec impatience la version stable d’Android 14, avec ses fonctionnalités affinées et son expérience utilisateur optimale. L’engagement de Xiaomi envers l’innovation reste évident, et cette mise à jour témoigne de leur engagement à fournir des avancées de pointe à leur base d’utilisateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :