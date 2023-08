Electronic Arts ferme les serveurs en ligne pour d’autres jeux hérités

Que vient-il de se passer? Electronic Arts a ajouté un autre lot de jeux à sa liste de fermetures de services en ligne en attente. Le support en ligne pour Crysis 3, le jeu de tir à la première personne de Crytek sorti en 2013, prendra fin le 7 septembre. FIFA 18, 19, 20 et 21 sur certaines plateformes verront leurs serveurs en ligne s’éteindre le 6 novembre, et un jour plus tard, NHL 19 perdra son mode de jeu en ligne sur PlayStation 4 et Xbox One.

Cependant, cela ne s’arrête pas là, car EA prévoit de fermer les serveurs de Dante’s Inferno et de Dead Space 2 le 8 décembre. Mirror’s Edge Catalyst perdra également son support multijoueur en ligne le même jour.

Il s’agit des derniers ajouts à la liste de plus en plus longue des fermetures de services en ligne d’EA, et d’autres pourraient être ajoutés avant la fin de l’année.

On ne sait pas si EA prévoit de retirer ces titres des boutiques numériques en préparation de leur fermeture. Plus tôt cette année, EA a retiré certains jeux de la série Battlefield des sites marchands en ligne qui devaient voir leurs serveurs supprimés en décembre.

EA note qu’à mesure que les jeux plus anciens sont remplacés par de nouveaux titres, le nombre de joueurs actifs diminue souvent à un point où il n’est plus possible de continuer le travail en coulisses nécessaire pour maintenir leurs services en ligne. EA ajoute que le fait qu’un jeu soit hors ligne n’indique pas qu’il ne peut plus être joué et apprécié hors ligne.

Où en êtes-vous sur cette question ? D’un côté, cela semble quelque peu absurde de maintenir les serveurs des jeux de sport en ligne plusieurs années après leur sortie, surtout lorsque de nouveaux volets sortent chaque année. Il en va autrement pour les jeux isolés tels que Crysis 3 ou Mirror’s Edge Catalyst, ce qui nous amène à la question suivante : combien de temps les serveurs en ligne des jeux autonomes doivent-ils rester actifs ?

Cela dépend-il de la popularité soutenue du titre, ou devrait-il y avoir une norme minimale pour tous les jeux afin de savoir à quoi s’attendre avant de dépenser de l’argent ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :