La vulnérabilité de la déchéance pourrait affecter les Mac Intel ; les précautions habituelles sont recommandées

Une nouvelle vulnérabilité Downfall découverte dans les puces Intel pourrait affecter les anciens Mac alimentés par ces processeurs …

En 2018, une importante faille de sécurité a été découverte dans les puces Intel et ARM, pouvant être exploitées par deux attaques connues sous le nom de Spectre et Meltdown.

C’était un problème majeur car il s’agissait d’un bug au niveau matériel affectant près de dix ans de processeurs, et bien qu’Apple l’ait corrigé avec succès, cela s’est fait au détriment des performances.

Un an plus tard, une nouvelle variante a été découverte – mais celle-ci ne pouvait pas être exploitée par les machines exécutant macOS, elle ne concernait donc que ceux exécutant Windows sur leur Mac.

Maintenant, le chercheur en sécurité Daniel Moghimi a découvert une autre variante, connue sous le nom de vulnérabilité Downfall.

Les attaques Downfall ciblent une faiblesse critique trouvée dans des milliards de processeurs modernes utilisés dans les ordinateurs personnels et les ordinateurs en nuage. Cette vulnérabilité, identifiée sous le nom de CVE-2022-40982, permet à un utilisateur d’accéder et de voler des données à d’autres utilisateurs partageant le même ordinateur. Par exemple, une application malveillante obtenue à partir d’un store d’applications pourrait utiliser l’attaque Downfall pour voler des informations sensibles telles que des mots de passe, des clés de cryptage et des données privées telles que des détails bancaires, des e-mails personnels et des messages […]

La vulnérabilité est causée par des fonctionnalités d’optimisation de la mémoire des processeurs Intel qui révèlent accidentellement des registres matériels internes au logiciel. Cela permet à un logiciel non fiable d’accéder aux données stockées par d’autres programmes, auxquelles il ne devrait normalement pas avoir accès.