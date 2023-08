Des amendes totalisant 549 millions de dollars infligées aux firmes financières de Wall Street pour leur incapacité à préserver les historiques de discussion.

En bref : Les régulateurs fédéraux ont infligé de lourdes amendes aux sociétés de Wall Street pour avoir utilisé des applications de messagerie plutôt que des e-mails lors de leurs activités officielles. Ce n’est pas spécifiquement l’utilisation des SMs qui est interdite. Le problème est que de nombreuses applications de messagerie texte ne disposent pas d’un moyen de sauvegarder l’historique des communications, ce qui est requis par ces entreprises.

Mercredi, la SEC et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont annoncé qu’elles avaient inculpé 11 sociétés de Wall Street pour des violations de la conservation des registres, avec des amendes totalisant collectivement plus d’un demi-milliard de dollars. Les entreprises ont reconnu leur faute en utilisant des applications telles que Signal, WhatsApp et Message (anciennement iMessage) dans leurs communications professionnelles quotidiennes.

Les lois fédérales sur les valeurs mobilières exigent des banques et des sociétés d’investissement de sauvegarder l’historique des communications et de s’assurer que tous les employés mènent leurs activités par le biais de « voies autorisées » qui conservent les informations échangées. La SEC considère les communications non enregistrées, en particulier les messages chiffrés, comme des communications « hors canal », ce qui est interdit dans le cadre des affaires.

« Les entreprises n’ont pas conservé ou préservé la grande majorité de ces communications hors canal, en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières », a déclaré la SEC dans son communiqué de presse.

Au total, les amendes se sont élevées à 549 millions de dollars, Wells Fargo et ses sociétés affiliées étant les plus touchées avec des amendes totalisant 200 millions de dollars – 125 millions de dollars de la part de la SEC et 75 millions de dollars de la CFTC. D’autres entreprises poursuivies comprennent :

BNP Paribas (110 millions de dollars)

Société Générale (75 millions de dollars)

Bank of Montreal (35 millions de dollars)

SG Americas Securities (35 millions de dollars)

BMO Capital Markets (25 millions de dollars)

Mizuho Securities (25 millions de dollars)

Houlihan Lokey Capital (15 millions de dollars)

Moelis & Company (10 millions de dollars)

Wedbush Securities (10 millions de dollars)

SMBC Nikko Securities America (9 millions de dollars)

« Les défauts de conservation des registres, comme ceux constatés ici, sapent notre capacité à exercer une surveillance réglementaire efficace, souvent au détriment des investisseurs », a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de l’application des règles de la SEC.

Les violations reconnues remontent à 2019 et concernent principalement des employés, y compris des gestionnaires et des cadres qui devraient savoir mieux, utilisant des applications de messagerie aléatoires sur leurs téléphones personnels pour parler affaires. Les régulateurs n’ont pas indiqué que l’une des sociétés avait commis ou faisait l’objet d’une enquête pour d’autres crimes. Les amendes semblent être davantage un rappel que ces entreprises doivent être conscientes de leur culture d’entreprise et ne pas négliger leurs obligations de conservation des documents.

La raison principale pour les institutions telles que les banques et les bourses de valeurs de conserver leurs communications est de permettre aux régulateurs d’avoir accès à tous les e-mails et conversations pertinents concernant les affaires faisant l’objet d’enquêtes. Si les entreprises dissimulent des informations, même involontairement, cela pourrait entraver les organismes tels que la SEC et la CFTC dans leur capacité à tenir les entreprises responsables de crimes plus graves tels que la fraude et le blanchiment d’argent. La récente chute de FTX et Sam Bankman-Fried est un exemple parfait de la raison pour laquelle ces règles existent.

