Nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Android 14 vous protégeront contre les attaques.

La prochaine version d’Android 14 sera une avancée majeure en matière de sécurité mobile. Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui rendront plus difficile pour les attaquants d’intercepter et de décrypter vos communications.

Un des changements les plus importants est la possibilité de désactiver la connectivité 2G. La 2G est un réseau mobile très ancien et peu sécurisé, encore pris en charge par de nombreux appareils. Cependant, il est également très facile pour les attaquants de pirater les tours 2G et d’intercepter le trafic. En désactivant la connectivité 2G, vous pouvez réduire considérablement votre risque d’attaque.

Une autre nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Android 14 est la possibilité d’exiger le chiffrement pour toutes les connexions mobiles. Cela indique que vos communications vocales et SMs seront toujours chiffrées, même si le réseau auquel vous êtes connecté ne prend pas en charge le chiffrement. Cela rendra beaucoup plus difficile pour les attaquants d’intercepter vos communications.

En plus de ces deux fonctionnalités de sécurité majeures, Android 14 comprend également plusieurs autres améliorations de sécurité. Par exemple, il existe de nouvelles protections contre les logiciels malveillants qui tentent de voler vos mots de passe ou d’autres données sensibles. Il y a également de nouvelles fonctionnalités qui facilitent le contrôle de l’utilisation de vos données par les applications.

En résumé, Android 14 est une avancée majeure en matière de sécurité mobile. Si vous cherchez un smartphone sécurisé, vous devriez certainement envisager de passer à Android 14 dès sa disponibilité.

Voici un aperçu plus détaillé des nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Android 14 :

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de sécurité qui arrivent avec Android 14. Si vous recherchez un smartphone sécurisé, vous devriez certainement envisager de passer à Android 14 lors de son lancement.

Comment rester en sécurité sur Android

En plus des nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Android 14, il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire pour rester en sécurité sur votre appareil Android. Voici quelques conseils :

Utilisez un mot de passe solide et activez l’authentification à deux facteurs pour tous vos comptes en ligne.

Soyez prudent concernant les applications que vous installez. N’installez que des applications provenant de sources fiables.

Maintenez votre appareil Android à jour avec les derniers correctifs de sécurité.

Soyez prudent concernant les informations que vous partagez en ligne. Ne partagez pas vos informations personnelles avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Utilisez un VPN lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à protéger votre appareil Android contre les attaques.

