Galaxy S24+ fonctionnant avec le Snapdragon 8ème génération 3 repéré sur Geekbench 6

Si vous avez suivi de près les dernières sorties de puce-phare de Qualcomm, vous avez peut-être remarqué que le 8 Gen 2 a été lancé avec une configuration plutôt particulière. Il était doté d’un cœur principal, de quatre cœurs de performance et de trois cœurs d’efficacité. Maintenant, le Snapdragon 8 Gen 3 vient d’apparaître sur Geekbench 6.1.0.

Et en examinant de plus près la fiche de score du 8 Gen 3, vous remarquerez que Qualcomm a une fois de plus modifié la configuration des cœurs. Quels changements Qualcomm a-t-il apportés ? Les résultats Geekbench 6 de la puce révèlent que Qualcomm a supprimé un cœur d’efficacité et ajouté un cœur de performance supplémentaire. De plus, les cœurs de performance ont maintenant des vitesses de fréquence différentes.

Un regard plus attentif sur le Snapdragon 8 Gen 3 sur Geekbench 6

Pour ceux qui ne le savent pas, le Snapdragon 8 Gen 2 était fourni avec une configuration de 1 + 2 + 2 + 3 cœurs. La puce dispose d’un cœur Cortex X3, qui fonctionne à 3,36 GHz sur les versions Plus et « for Galaxy ». Il y a deux cœurs Cortex A715 et 2 cœurs Cortex A710. Ceux-ci sont des cœurs de performance, et ils fonctionnent à 2,8 GHz.

Enfin, le Snapdragon 8 Gen 2 était équipé de trois cœurs Cortex A510. Ce sont des cœurs d’efficacité qui fonctionnent à 2,0 GHz.

Cependant, dans le Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm est passé à une configuration de 1 + 3 + 2 + 2. Le premier est un cœur Cortex X4, qui fonctionne à 3,30 GHz. Il y a trois cœurs de performance avec une vitesse de fréquence de 3,15 GHz et 2 cœurs de performance avec une vitesse de fréquence de 2,96 GHz. Ce sont des clusters de cœurs de performance.

Enfin, les deux cœurs d’efficacité fonctionnent à 2,27 GHz sur le Snapdragon 8 Gen 3. L’observation clé de cette comparaison des configurations est que le 8 Gen 2 avait des clusters de cœurs de performance différents mais avec la même vitesse de fréquence. En même temps, la nouvelle puce phare présente une vitesse de fréquence de 2,96 GHz pour un cluster et de 3,1 GHz pour l’autre.

On ignore si ces cœurs de performance sont les mêmes que les cœurs Cortex. Il n’y a aucune information officielle concernant le modèle de cœur du cluster d’efficacité non plus. Mais ARM a déjà sorti les A720 et A520, qui sont des modèles de cœurs améliorés des A710 et A510. Il est donc probable que nous les verrons dans le 8 Gen 3.

Améliorations des performances

La configuration de 1 + 3 + 2 + 2 ou 1 + 5 + 2 du Snapdragon 8 Gen 3 correspond à la configuration que ARM avait envisagée lors de la conception des cœurs. Pour cette configuration, le cœur X4 de la nouvelle puce vise à offrir une performance supérieure de 15 % avec une consommation d’énergie égale au Snapdragon 8 Gen 3.

De même, ARM s’est engagé à offrir une efficacité supérieure de 25 % avec une performance égale au Snapdragon 8 Gen 2. Mais les attentes pour le cœur X4 du Snapdragon 8 Gen 3 étaient de 3,4 GHz. Cette vitesse de fréquence correspond étroitement à celle des chipsets Snapdragon 8+ Gen 2 ou 8 Gen 2 for Galaxy, qui est de 3,36 GHz.

Qu’en est-il du cœur principal fonctionnant à 3,7 GHz sur le Snapdragon 8 Gen 3 ?

Auparavant, un rapport suggérait que le cœur X4 du 8 Gen 3 fonctionnerait à 3,7 GHz. Mais comme vous pouvez le voir sur l’image des résultats Geekbench 6 ci-dessous, il est à 3,30 GHz. Voir une vitesse de fréquence de 3,7 GHz sur le cœur principal aurait été incroyable.

Cependant, même avec le nouveau nœud de TSMC, Qualcomm n’a peut-être pas jugé la vitesse de fréquence réalisable sur un appareil refroidi passivement. Mais encore une fois, le résultat de performance présenté par Geekbench 6 provient du Galaxy 24+. L’appareil n’est pas encore officiellement disponible. Il est donc possible que Qualcomm et Samsung ajustent les choses pour affiner davantage la vitesse de fréquence du cœur X4.

