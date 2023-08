Une nouvelle enquête Addigy met en évidence les défis liés aux mises à jour fréquentes du système d’exploitation d’Apple.

Un nouveau rapport informatique d’entreprise d’Addigy apporte des statistiques intéressantes sur l’état des équipes informatiques d’entreprise en ce qui concerne la conformité transfrontalière, la sécurité, la gestion des mises à niveau et les défis liés aux effectifs répartis.

Les conclusions du rapport « Corporate IT in Focus » résultent des entretiens d’Addigy avec 250 décideurs informatiques d’entreprise supervisant soit des environnements mixtes comprenant des appareils Mac, soit exclusivement des environnements Mac dans des organisations opérant aux États-Unis et à l’étranger.

Les effectifs distants et hybrides rendent la navigation des normes de gestion des appareils difficile

La réalité d’une main-d’œuvre géographiquement dispersée a entraîné de nouveaux défis pour la gestion des stocks, les équipes informatiques d’entreprise devant désormais prendre en charge une plus grande variété d’appareils. Cette évolution est particulièrement perceptible avec la prévalence croissante des appareils Apple dans les environnements professionnels. Alors que la dépendance d’Apple à l’égard de la gestion déclarative des appareils (DDM) ne cesse de croître, les équipes informatiques d’entreprise se préparent aux répercussions de ces normes en évolution. Lors d’une enquête sur les trois principales préoccupations des équipes informatiques luttant contre ces normes de gestion des appareils en mutation, la fréquence des mises à jour du système d’exploitation, les menaces potentielles pour la sécurité et les défis de niveau utilisateur ont été identifiés.

Assurance cybersécurité

En ce qui concerne l’assurance cybersécurité, 91 % des organisations ont déclaré qu’elles utilisent déjà une police d’assurance cybersécurité. Cependant, il est important de noter que la plupart de ces polices d’assurance imposent des fonctionnalités spécifiques aux fournisseurs de gestion des appareils mobiles (MDM). L’absence d’une solution de gestion des appareils robuste pourrait entraîner des violations de la police d’assurance cybersécurité. Par exemple, un manque de correctifs appropriés ou de capacités de gestion pourrait constituer une violation des exigences spécifiques d’une police.

Parmi les organisations qui n’ont pas encore adopté de police d’assurance cybersécurité, 90 % ont exprimé leur intention d’en obtenir une à l’avenir.

Défis de conformité transfrontalière

Des répondants à l’enquête opérant en dehors des États-Unis, 40 % ont déclaré que leur entreprise n’est que « partiellement » prête à répondre aux exigences des normes de conformité mondiales. Il n’est pas surprenant d’apprendre que le RGPD reste une priorité absolue, avec près de 88 % de tous les responsables informatiques interrogés dans le cadre de l’enquête révélant que leur entreprise est plus axée aujourd’hui que par le passé sur la satisfaction des normes de conformité.

Point de vue de Netcost-security.fr

Je suis beaucoup questionné cette année à propos de l’assurance cybersécurité, notamment sur la difficulté à l’obtenir. Dans le passé, n’importe qui pouvait souscrire une police. Les compagnies d’assurance sont beaucoup plus strictes dans leurs politiques aujourd’hui.

Un des faits les plus intéressants que j’ai constatés dans l’enquête se trouve dans la Figure 4.1 : « Comment vous sentiriez-vous si vous deviez déployer une mise à niveau système sur tout votre réseau informatique demain ? » Ces résultats montrent vraiment à quel point les mises à jour du système d’exploitation d’Apple sont un défi majeur. Apple est dans une situation difficile ici, en équilibrant les menaces pour la sécurité et la lassitude des mises à jour.

Téléchargez l’enquête pour voir tous les résultats.

