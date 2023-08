RTX Remix rend le path tracing et donne envie de rejouer au Tomb Raider original

En résumé: Certains classiques peuvent bénéficier grandement d’une amélioration subtile mais frappante, comme le path tracing avec RTX Remix. Comme l’a récemment souligné l’utilisateur YouTube Dominus Aurate, le Tomb Raider original – avec ses textures fatiguées et tout – est absolument magnifique avec la technologie NVIDIA appliquée.

J’ai une affection particulière pour certains jeux vidéo des années 90. Des titres révolutionnaires comme Resident Evil et Tomb Raider résistent encore aujourd’hui en termes de rejouabilité et de facteur amusant, mais les graphismes laissent souvent à désirer.

Les remasters peuvent aider, mais il y a une ligne fine à parcourir et plus souvent qu’autrement, ils exagèrent avec des améliorations visuelles qui ne sont pas fidèles à l’original. Les choses empirent lorsque les développeurs commencent à toucher aux mécaniques de gameplay et à ajouter un contenu douteux.

NVIDIA a annoncé RTX Remix en septembre 2022. Cette plateforme de modding facilite le remastering des jeux classiques avec le path tracing, le NVIDIA DLSS, les textures améliorées par l’intelligence artificielle et les ressources créées par les utilisateurs. La runtime open source est disponible sur GitHub pour tous ceux qui souhaitent l’essayer.

Le premier volet de la franchise Tomb Raider est sorti en 1996, une année emblématique pour le jeu vidéo qui a également donné naissance à d’autres classiques tels que Diablo, Quake, Resident Evil, Command & Conquer: Alerte Rouge, Super Mario RPG, Super Mario 64, Sid Meier’s Civilization II et Crash Bandicoot, entre autres. Le jeu a engendré une série de suites, de dérivés et de films, bien que les choses aient été relativement calmes ces derniers temps depuis la dernière entrée principale – Shadow of the Tomb Raider – en 2018.

Fin de l’année dernière, nous avons appris qu’Amazon Games s’est associé à Crystal Dynamics et publiera la prochaine grande entrée de la série Tomb Raider. On en sait peu, mais Amazon a déclaré que ce serait une aventure orientée solo, axée sur le récit, qui poursuivra l’histoire de Lara Croft sur plusieurs plates-formes et sera alimentée par Unreal Engine 5.

Ceux qui souhaitent essayer le Tomb Raider RTX Remix peuvent obtenir les fichiers requis sur GitHub.

