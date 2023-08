Fiche d’appel pour iPhone vous permet de rechercher cet acteur que vous reconnaissez sans fioritures IMDB

Si vous vous retrouvez régulièrement à rechercher des détails sur différents acteurs et des informations pendant que vous regardez des émissions de télévision et des films, Callsheet est une nouvelle application qui améliore considérablement cette expérience. Callsheet regroupe une mine de données dans une application magnifiquement conçue, rapide et facile à utiliser sur iPhone et iPad.

Callsheet est la dernière application du développeur indépendant Casey Liss, qui est également l’un des animateurs du podcast Accidental Tech. Dans un article de blog annonçant le lancement de l’application, Liss la décrit comme « une version sur mesure de l’application IMDb ». Cela indique essentiellement une application sans fioritures, publicités, vidéos automatiques et autres distractions.

Callsheet, en bref, vous permet de rechercher des films, des émissions de télévision, des acteurs et des équipes. Vous pouvez le considérer comme similaire à l’application IMDb, mais… en respectant ses utilisateurs. Ce qui, en réalité, le rend pas du tout comme IMDb. Quand je regarde un film ou une émission de télévision, je cherche constamment à savoir qui est cet acteur, qui est le réalisateur, et ainsi de suite. En début d’année, je voulais un moyen de recherche natif pour iOS/iPadOS, mais aussi rapide, sans superflu qui ne m’intéressait pas. Je voulais une version sur mesure de l’application IMDb.

Callsheet s’appuie sur les données de The Movie Database, qui offre une quantité incroyable d’informations sur les émissions de télévision et les films. Callsheet prend toutes ces données et les condense dans une application native pour iPhone et iPad. Avec Callsheet, vous pouvez rechercher des acteurs, des émissions de télévision, des films, des scénaristes, des réalisateurs, et plus encore. En choisissant un résultat, vous obtenez des détails spécifiques sur votre recherche.

Par exemple, en recherchant « The West Wing », vous obtenez la distribution complète et l’équipe de l’émission, ainsi que des détails spécifiques sur chaque épisode et saison. Même en faisant simplement une recherche rapide pour prendre des captures d’écran pour cet article, j’ai été rappelé que Gary Cole, que je connaissais le plus récemment en tant que Kent Davidson dans « Veep », a également joué un rôle récurrent dans les dernières saisons de « The West Wing ».

L’attention portée aux détails dans l’ensemble de Callsheet est excellente. L’un des aspects les plus importants est l’accent mis par l’application sur la possibilité d’éviter les spoilers pendant que vous recherchez des informations sur les émissions de télévision et les films que vous regardez. Comme l’explique Liss dans son article de blog :

Ma fonctionnalité préférée – en plus de la rapidité de Callsheet – est la possibilité d’éviter les spoilers dans les émissions de télévision. Si vous avez regardé la formidable série télévisée Watchmen, vous saurez qu’il y a des personnages avec des identités cachées. Quand j’ai regardé l’émission fin 2019, une identité secrète a été révélée par la liste de ce personnage dans IMDb.

Callsheet vous permet d’activer différentes options d’évitement de spoilers :

Masquer les noms des personnages de la distribution

Masquer le nombre d’épisodes joués par chaque acteur

Masquer les titres des épisodes

Masquer les vignettes des épisodes

Callsheet intègre également des éléments de trivia sur les émissions de télévision et les films :

L’une de mes choses préférées à faire lorsque je regarde n’importe quoi est de regarder les anecdotes que propose IMDb. Je déteste le fait que les trouver dans l’application IMDb relève d’une recherche constante qui change souvent. Dans Callsheet, vous pouvez choisir de les mettre en avant ; c’est la bulle de dialogue avec des puces à l’intérieur.

Les autres fonctionnalités incluent :

Épingler des émissions de télévision et des films pour un accès rapide et facile.

Synchronisation avec iCloud pour les éléments épinglés.

Historique des recherches récentes

Détails sur les endroits où les émissions de télévision et les films sont disponibles en streaming (propulsé par JustWatch)

Un « Lien d’accès rapide » personnalisable pour faciliter l’accès : Trivia, Wikipédia, Site Web, Où regarder, et Informations sur le contrôle parental

Si vous aimez plonger dans d’innombrables informations sur les émissions de télévision et les films que vous regardez, Callsheet est une application incroyablement amusante et utile.

Callsheet est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec un abonnement in-app très raisonnable de 1 $ par mois ou 10 $ par an. De plus, vos vingt premières recherches sont entièrement gratuites, et chaque niveau d’abonnement inclut un essai gratuit d’une semaine.

