Le smartphone pliable Honor Magic V2 arrive à l’international le 1er septembre.

De nos jours, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 5, marquant un nouveau lancement. En parallèle, Honor a maintenant révélé ses plans de sortir le Magic V2, un smartphone pliable de style livre, en dehors de la Chine. Cette annonce vient avec la distribution d’invitations pour l’événement IFA 2023 d’Honor, signalant un lancement plus large pour le Honor Magic V2.

La Présence de Honor à l’IFA 2023 : Lancement Mondial du Magic V2

Prévu pour le 1er septembre à 10h00 CEST, l’événement IFA 2023 d’Honor promet de combiner les éléments de « Tech + Mode + Durabilité ». Le poster « Dépliez Demain » de l’événement indique que la société est prête à présenter le Magic V2 aux consommateurs internationaux, ainsi qu’un autre appareil pliable, bien que les détails exacts restent inconnus. Bien que certaines spéculations indiquent un design de clapet, aucun indice officiel n’a émergé. Cependant, le Magic V2 restera sans doute au centre de l’attention.

Ayant été initialement dévoilé en Chine le mois dernier, le Honor Magic V2 présente une forme idéale pour un smartphone pliable de style livre. Sa finesse trompe souvent les personnes en le prenant pour un téléphone plat jusqu’à ce qu’il se déplie, révélant son design unique. Le rapport d’aspect presque carré du Magic V2 sur l’écran externe augmente son utilité lorsqu’il est plié.

Fait impressionnant, le Honor Magic V2 ne pèse que 231 grammes dans sa version en cuir vegan, tandis que le modèle en verre pèse légèrement plus, à 237 grammes. Étonnamment, ces deux poids sont inférieurs à celui de l’iPhone 14 Pro Max, qui pèse 240 grammes.

En se concentrant sur les caractéristiques, l’écran externe du Magic V2 offre un rapport d’aspect de 20:9, se rapprochant des ratios de l’iPhone 14 Pro Max et du Samsung Galaxy S23 Ultra, qui sont respectivement de 19.5:9 et 19.3:9. Cela démontre que le Honor Magic V2 a comblé le fossé entre les smartphones pliables et les téléphones plats traditionnels en termes de poids et de rapport d’aspect de l’écran externe.

Caractéristiques du Honor Magic V2

En ce qui concerne ses caractéristiques, le Magic V2 est équipé d’un écran LTPO de 6,43 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 2 500 nits, surpassant ainsi les 2 000 nits de l’iPhone et les 2 400 nits de l’Oppo Find X6 Pro. De plus, un écran OLED déplié de 7,92 pouces, également avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits, prend en charge l’entrée au stylet, améliorant l’expérience utilisateur.

Sous le capot, le Honor Magic V2 fonctionne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC, accompagné de 16 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Sa batterie de 5 000 mAh se distingue, en particulier grâce à sa solution de batterie au silicium et au carbone propriétaire, dépassant celle de l’épais Galaxy Z Fold 5, qui est de 4 400 mAh.

La partie caméra est une fonctionnalité importante du Magic V2, avec une configuration triple caméra arrière composée de capteurs principaux de 50 MP, ultra grand-angle de 50 MP et téléobjectif de 20 MP. Remarquablement, à la fois l’écran externe et l’écran pliable accueillent des caméras selfie de 16 MP. Fonctionnant sous Magic OS 7.2 basé sur Android 13, l’appareil est intégré aux services Google.

Pour ce qui est des prix, le Honor Magic V2 est listé à 8 999 yuans (environ 1 250 dollars) pour la version de 256 Go en Chine. Cependant, ce chiffre pourrait ne pas refléter précisément le prix en Europe, qui pourrait être proche du coût du Galaxy Z Fold 5.

Voici les caractéristiques de la version chinoise du Honor Magic V2

Design: Super-léger, charnière en titane

Écran (intérieur): Écran pliable LTPO OLED de 7,92 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2344 × 2156 pixels, rapport écran / corps de 90,4%, jusqu’à 1600 nits, 402 PPI et prise en charge du stylet

Écran (extérieur): Écran LTPO de 6,43 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2376 × 1060 pixels, rapport écran / corps de 91,2%, jusqu’à 2500 nits, 402 PPI, prise en charge du stylet et du verre nanocristal 2.0

Couleurs: 1,07 milliard de couleurs, gamut de couleurs étendu DCI-P3 à 100 %, HDR10+

Diminution PWM de 3840 Hz avec certification TÜV Rheinland Flicker Free

Plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 4nm Octa Core jusqu’à 3,36 GHz, dernière version avec GPU Adreno 740

Caméra 50MP, ouverture f/1,9, flash LED, caméra ultra grand-angle de 50MP avec ouverture f/2,0 avec OIS, option macro. Caméra téléobjectif de 20 MP avec ouverture f/2,4 avec OIS, Capture de mouvement HONOR AI

Caméra frontale de 16 MP avec ouverture f/2,2

Mémoire: 16 Go de RAM + 256 Go/512 Go pour le Magic V2 et 16 Go/1 To pour l’édition Ultimate du Magic V2

Batterie: Batterie au silicium-carbone de 5000 mAh; SuperCharge HONOR filaire 66W

Connectivité: Double SIM, 5G SA/NSA, Double VoLTE 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz et 5GHz). Bluetooth 5.3 LE, GPS (bande double L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1), DP1.2

Audio: Double haut-parleurs stéréo symétriques, certifiés IMAX Enhanced, réception vocale stéréo 3 microphones HDR 24 bits et algorithme DTS X Ultra

Sécurité: Double système de sécurité HTEE + QTEE, puce de sécurité dédiée

Capteur d’empreintes digitales sur le côté, capteur infrarouge

MagicOS 7.2 basé sur Android 13

Dimensions (H x L x P): 156,7 mm x 145,4 mm (74,1 mm plié) x 4,7 mm (9,9 mm plié). Poids: 231 g (cuir) / 237 g (verre)

Couleurs: Noir, Noir Soie, Violet Soie et Or

