Les cadres d’Apple vantent le succès de Mac après la transition vers Intel, mais avertissent d’une baisse à deux chiffres des revenus au quatrième trimestre

Même si les revenus de Mac ont diminué au troisième trimestre 2023 d’Apple, le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont déclaré que l’entreprise est plus forte que jamais. Notamment, les commentaires d’Apple interviennent alors qu’Apple a terminé sa transition complète vers Apple Silicon au cours du trimestre, remplaçant le Mac Pro alimenté par Intel par une nouvelle version alimentée par le M2 Ultra.

Apple avait initialement prévu de terminer la transition vers Apple Silicon dans l’année suivant sa première annonce. La société a d’abord dévoilé ses plans d’abandonner Intel en faveur de ses propres puces lors de la WWDC 2020, et les premiers Mac alimentés par Apple Silicon ont été lancés la même année.

Sur la base de la chronologie initiale d’Apple, la transition vers Apple Silicon aurait dû être achevée d’ici la fin de 2021, mais cela ne s’est finalement pas produit. Au lieu de cela, le Mac Pro avec Intel à l’intérieur est resté jusqu’à cette année, lorsque Apple a officiellement arrêté la version Intel et l’a remplacée par la version Apple Silicon.

S’exprimant devant les investisseurs lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre d’Apple hier, le directeur financier Luca Maestri a vanté le succès d’Apple dans le passage à Apple Silicon sur Mac. Il a également souligné que « près de la moitié » des acheteurs de Mac ce trimestre étaient totalement nouveaux sur le produit.

Mac a généré 6,8 milliards de dollars de revenus, en baisse de 7% par rapport à l’année précédente. Nous continuons d’investir dans notre gamme de Mac, et le trimestre dernier, nous avons été heureux de terminer la transition vers Apple Silicon pour toute la gamme. Cette transition a stimulé à la fois une activité de mise à niveau importante et un grand nombre de nouveaux clients. En réalité, près de la moitié des acheteurs de Mac ce trimestre étaient nouveaux sur le produit. Nous avons également constaté une satisfaction client de 96% pour Mac aux États-Unis.

Tim Cook a exprimé le même sentiment dans ses propres remarques préparées:

Nous sommes fiers d’avoir achevé la transition de l’ensemble de notre gamme de Mac pour fonctionner exclusivement avec Apple Silicon. Nous sommes également ravis d’avoir lancé le nouveau MacBook Air de 15 pouces au cours du trimestre, le meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde et l’un des meilleurs Mac que nous ayons jamais fabriqués. Et nous avons lancé deux nouvelles puissances en informatique, le Mac Studio avec M2 Max et M2 Ultra, et le Mac Pro avec M2 Ultra, qui sont les Mac les plus puissants que nous ayons jamais fabriqués.