Mises à jour du BIOS de la carte mère MSI pour les processeurs Intel de dernière génération émergent

Projection dans l’avenir: Intel n’a pas encore officiellement annoncé ses prochains processeurs de 14e génération, mais de nombreuses fuites et rumeurs, si elles sont vraies, nous donnent déjà une idée claire de ce qu’ils offriront. Quelle que soit leur véracité, les récentes mises à jour du BIOS des principaux fabricants de cartes mères – maintenant rejointes par MSI – confirment presque toutes l’arrivée imminente d’une nouvelle série de processeurs Intel.

Les utilisateurs possédant des cartes mères MSI et prévoyant une mise à niveau vers les prochains processeurs Intel de 14e génération devraient commencer à vérifier les mises à jour du BIOS dès maintenant. Divers modèles Z790 et B760 ont récemment reçu de nouvelles versions prenant en charge les prochains processeurs Intel sans les nommer spécifiquement.

La plupart des correctifs pour les modèles répertoriés par l’entreprise sont déjà disponibles, et d’autres devraient sortir bientôt. Les seules cartes mères de la série 600 actuellement mises à jour sont les Pro H610M-E et H610M-E DDR4, mais de nouvelles versions du BIOS pour d’autres produits de la série 600 sont imminentes. Quoi qu’il en soit, les propriétaires de séries 700 et 600 de MSI devraient commencer à vérifier régulièrement les modèles spécifiques dans la section de téléchargement sur le site Web de l’entreprise.

Asus, Gigabyte et Asrock ont commencé à déployer des mises à jour du BIOS pour les processeurs de dernière génération non encore nommés en juin, et jusqu’à présent, ces correctifs restent la chose la plus proche d’une confirmation officielle d’un lancement imminent des processeurs Intel. Cependant, des fuites ont révélé de nombreuses informations sur leurs caractéristiques et leur date de sortie.

Les dernières informations suggèrent que les processeurs de 14e génération, qui arriveront probablement fin octobre, auront pour la plupart le même nombre de cœurs que Raptor Lake, ce qui correspond aux rapports antérieurs selon lesquels il s’agira d’un simple rafraîchissement. L’exception est le Core-i7, qui passera à 20 cœurs (huit cœurs de performance et 12 cœurs d’efficacité). La fiche technique du leakeur connu chi11eddog (@g01d3nm4ng0) anéantit les espoirs que l’i3 puisse bénéficier d’une mise à niveau substantielle. Des améliorations significatives pour celui-ci et les modèles i5 auraient pu les transformer en excellents processeurs de jeu à bon rapport qualité-prix.

Les mises à jour du BIOS confirment que les nouveaux processeurs continueront à prendre en charge la prise LGA 1700, ce qui permet aux utilisateurs de mettre à niveau à partir des processeurs de 12e ou 13e génération sans acheter de nouvelles cartes mères. Cependant, d’autres fuites indiquent que la 14e génération marquera la fin de la prise LGA 1700, car la 15e génération Arrow Lake passera à la nouvelle prise LGA 1851.

Prévue pour fin 2024, Arrow Lake est censée offrir une augmentation des performances plus importante. Le Core-i9 haut de gamme bénéficiera d’une amélioration de 20 % par rapport à son homologue Raptor Lake. Ce qui est plus surprenant, c’est l’amélioration des iGPU (graphiques intégrés) – jusqu’à 250 %. Ceux qui peuvent prévoir un nouveau système fin de l’année prochaine voudront peut-être envisager de sauter la mise à jour de cette année.



