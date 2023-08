Les jeunes passent d’Android à l’iPhone sur le territoire natal de Samsung

Les Sud-Coréens de moins de 30 ans abandonnent de plus en plus Android au profit de l’iPhone, selon un nouveau rapport.

Il s’agit d’un changement significatif dans un pays où le support patriotique à la marque locale Samsung est généralement très fort…

Il n’est pas surprenant d’apprendre que 85 % des utilisateurs sud-coréens de smartphones de moins de 30 ans possédaient des téléphones Android tels que Samsung et LG comme premiers smartphones. Le support aux marques locales est généralement très élevé, et il est également courant que les jeunes adultes soient influencés par leurs parents.

Ainsi, au dernier trimestre de l’année dernière, la part de marché de Samsung dans le pays était de 63%.

Mais les jeunes propriétaires de smartphones se tournent maintenant en grand nombre vers l’iPhone. Une nouvelle étude de Counterpoint Research montre que 53% des moins de 30 ans possèdent désormais un iPhone. En revanche, pour ceux qui ont commencé avec un iPhone, seulement 8% sont passés à Android.

Les performances de l’iPhone – notamment en ce qui concerne la qualité de l’appareil photo – sont le facteur le plus significatif, suivi de près par l’image de marque. Cela a été favorisé par une campagne publicitaire Shot on iPhone en Corée du Sud.

En ce qui concerne la raison du passage d’un téléphone Android à un iPhone, les répondants ont cité « les performances » (32%) et « l’image de marque » (31%) comme premières et deuxièmes priorités.

En particulier, en termes de performances, la satisfaction et les attentes en matière d’appareil photo ont eu le plus grand impact sur la décision d’achat. Apple exploite plusieurs centres de recherche et développement spécialisés dans la technologie de l’imagerie et est évalué comme ayant optimisé les performances de l’appareil photo de ses appareils en réalisant une bonne harmonie entre le matériel et le logiciel.

De plus, Apple a récemment lancé une campagne intitulée « Shot on iPhone » sur le marché sud-coréen. La campagne met en avant les performances de l’appareil photo de l’iPhone grâce à une collaboration avec une vidéo musicale du groupe de filles coréen NewJeans et un court métrage du réalisateur Park Chan-wook.