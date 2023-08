Partage de fichiers sans effort : Nearby Share de Google prend désormais en charge le transfert de dossiers complets

En juillet dernier, Google a publié la version stable du service Nearby Share pour Windows. Et au cas où vous auriez manqué notre couverture, il fonctionne de manière similaire à AirDrop, mais pour Android. Comme AirDrop, cette fonctionnalité vous permet de partager des images et des fichiers avec des appareils à proximité. En d’autres termes, cela rend essentiellement le partage de fichiers plus facile.

Avec la dernière mise à jour, Nearby Share a reçu une autre excellente fonctionnalité. Il vous permet de partager n’importe quel dossier avec des appareils Windows. Cela indique que vous n’aurez plus besoin d’entrer dans le dossier, de sélectionner les fichiers que vous souhaitez transférer, puis de cliquer sur transférer. Au lieu de cela, vous pouvez simplement glisser-déposer le dossier entier contenant les fichiers.

Comment fonctionne l’option de partage de dossiers pour Nearby Share

Tout comme moi, vous pourriez avoir une grande préoccupation concernant la fonction de partage de dossiers de Nearby Share. Que se passe-t-il si vous envoyez accidentellement un dossier à un appareil ? Eh bien, heureusement, Google y a pensé.

Lorsque vous envoyez un dossier vers un téléphone Android, Nearby Share vous montrera une invite. Elle vous indiquera que vous recevez plusieurs fichiers. Ainsi, depuis le téléphone, vous aurez la possibilité d’annuler le transfert.

En revanche, si vous souhaitez réellement partager le dossier, le téléphone recevra le dossier tel quel. En d’autres termes, si vous partagez un dossier appelé « Nouveau dossier 1 », il apparaîtra dans l’application Files by Google en tant que « Nouveau dossier 1 ». Cela indique que vous n’aurez pas besoin d’organiser manuellement les fichiers reçus après les avoir reçus.

La même chose s’applique à Windows. Lorsque vous envoyez un dossier depuis Android avec Nearby Share, votre appareil Windows recevra le dossier tel quel. En résumé, une fois installé sur votre PC, vous n’aurez plus besoin d’utiliser un câble USB pour transférer des fichiers. Cela peut certainement vous aider à maintenir votre configuration de poste de travail sans encombrement.

Actualité mobile et vidéo du moment