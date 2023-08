Le producteur de The Witcher accuse les Américains de la baisse de son audimat et de l’intrigue simplifiée

En bref : Comme les célèbres jeux, la série The Witcher de Netflix est basée sur les romans d’Andrzej Sapkowski. Cependant, le fait de ne pas suivre fidèlement les livres a été source de contention pour de nombreuses personnes, y compris l’ancien acteur de Geralt de Rivia, Henry Cavill. Selon le producteur exécutif de la série, Tomek Baginski, ces simplifications sont justifiées par les Américains, les jeunes téléspectateurs et les réseaux sociaux.

Cavill a annoncé en octobre de l’année dernière qu’il quitterait The Witcher malgré les éloges universels pour son interprétation de Geralt. Bien qu’il semblait que sa décision de partir était due à son retour en tant que Superman, ce qui n’a jamais dépassé son apparition dans Black Adam, il existe des rapports selon lesquels il n’était pas satisfait de l’écart trop important entre la série et les livres. Il a également été affirmé que certains des scénaristes de la série « n’aimaient pas » les romans de Sapkowski.

Lors d’une interview accordée au site polonais Wyborcza (traduite par le site de fans de The Witcher, Redanian Intelligence), Baginski a déclaré que simplifier les points de l’intrigue est souvent nécessaire lorsqu’une série est faite pour une grande masse de téléspectateurs, avec des expériences différentes, venant de différentes régions du monde, et une grande partie d’entre eux sont américains.

Il y a des moments où les changements dans l’intrigue sont le résultat de quelque chose qui ne peut être évité, comme un acteur qui tombe malade, mais Baginski a déclaré avoir rencontré un « blocage perceptuel » similaire avec le public américain il y a de nombreuses années lorsqu’il essayait de réaliser Hardkor 44, une version non réalisée du soulèvement de Varsovie.

« [J’ai] essayé d’expliquer : il y a eu un soulèvement contre l’Allemagne, mais les Russes étaient de l’autre côté de la rivière et du côté allemand, il y avait aussi des soldats de Hongrie ou d’Ukraine », a déclaré Baginski à Wyborcza. « Pour les Américains, c’était totalement incompréhensible, trop compliqué, car ils ont grandi dans un contexte historique différent, où tout était arrangé : l’Amérique est toujours du bon côté, les autres sont les méchants. Et il n’y a pas de complications. »

Baginski a également déclaré que simplifier les intrigues était douloureux pour les scénaristes et pour lui-même, mais « un niveau plus élevé de subtilité et de complexité aura une portée plus restreinte, cela n’atteindra pas les personnes. Parfois, cela peut aller trop loin, mais nous devons prendre ces décisions et les accepter. »

Ce n’est pas la première fois que Baginski cible un large public. Kotaku met en avant une interview qu’il a donnée à la chaîne YouTube polonaise Imponderabilia, dans laquelle le producteur a blâmé la faible audience de la deuxième saison de The Witcher sur les jeunes ayant une faible capacité d’attention, qui ont grandi avec TikTok et YouTube. « En ce qui concerne les séries, plus le public est jeune, moins la logique de l’histoire est importante », a-t-il déclaré, ajoutant que les jeunes sont davantage attirés par « les émotions seules ».

« Chers enfants, ce que vous vous infligez vous rend moins résistants aux contenus longs, aux chaînes longues et complexes de causes et d’effets », a ajouté Baginski, insistant sur son propos.

Il semble que Baginski partage des sentiments similaires à ceux de Ridley Scott. En 2021, le réalisateur de Blade Runner/Alien/Gladiator a blâmé les mauvaises recettes du box-office de The Last Duel sur des millennials apathiques et « leurs put*** de téléphones portables ».

