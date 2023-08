Oppo abandonne la couleur verte emblématique de son logo pour un noir et blanc minimaliste

Le fabricant chinois de smartphones Oppo a discrètement annoncé un changement de couleur de son emblématique logo vert. La société a décidé d’abandonner les accents verts au profit des accents noirs, comme l’ont remarqué les utilisateurs en ligne en Chine qui ont repéré les changements dans les images de profil sur Weibo.

Alors que de nombreux fans ont exprimé leur déception face à ce changement, Oppo leur a assuré que le vert reste un composant important de sa marque. La société prévoit d’utiliser la couleur dans « des designs visuels interactifs: pour enrichir chaque scène où la marque rencontre les utilisateurs ». Cependant, le logo lui-même réduira progressivement l’utilisation de la couleur et apparaîtra sous une forme monochrome.

Le logo graphique vert emblématique d’Oppo remplacé par un noir et blanc minimaliste

Ce changement de couleur est déjà visible sur le site web de la marque. Le squircle vert a été supprimé et les pages ont été redessinées. Le nouveau design présente une palette de couleurs en noir et blanc, avec le logo Oppo apparaissant sous une forme minimalistm monochrome.

Ce changement marque un tournant dans la stratégie de communication marketing précédente d’Oppo. Il s’était progressivement éloigné de la couleur verte du logo. La société utilise désormais des lettres blanches parfois adaptées à différents éléments visuels. Par exemple, la déclinaison violette du Reno10 Pro, qui présente des lettres Oppo violettes sur la boîte. De même, le logo est argenté sur le Find X6 Pro.

Le passage à une palette de couleurs en noir et blanc s’inscrit dans la tendance actuelle vers un design minimaliste dans l’industrie technologique. Des entreprises telles qu’Apple et Google ont également adopté cette tendance ces dernières années, en adoptant une approche minimaliste en matière de branding et de design de produits.

Dans l’ensemble, la décision d’Oppo d’abandonner sa couleur de logo verte emblématique au profit d’une palette de couleurs minimaliste en noir et blanc est un choix audacieux qui reflète la tendance actuelle vers la simplicité et le minimalisme dans l’industrie technologique. Bien que certains fans puissent ne pas l’aimer, il reste à voir si ce changement portera ses fruits pour la société, notamment en termes de reconnaissance de marque et de fidélité des clients.

