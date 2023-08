Adobe Firefly peut désormais agrandir facilement les images sans interruption.

En mai dernier, Adobe a intégré la famille Firefly de modèles d’IA dans les versions bêta de Photoshop. Adobe Firefly AI permet aux utilisateurs d’ajouter, de supprimer ou d’étendre du contenu en fonction des images d’origine. Et la partie la plus importante est que toutes ses modifications sont non destructives et ne nécessitent qu’une simple instruction texte.

Eh bien, cela fait un moment depuis mai. Pendant ce temps, Adobe a travaillé sur les modèles d’IA Firefly pour offrir plus de mises à niveau. Avec la version bêta d’Adobe Firefly, vous disposez désormais d’une nouvelle fonctionnalité « Generative Expand ». Comme son nom l’indique, il vous permettra d’agrandir et de redimensionner les images, ce qui fonctionne parfaitement.

Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité Generative Expand d’Adobe Firefly

Il est facile de redimensionner des images à l’aide de la fonctionnalité d’IA générative de l’outil Firefly de Photoshop. Tout d’abord, vous devez faire glisser l’outil de recadrage pour agrandir le canevas. Ensuite, cliquez sur le bouton ‘Générer’ dans la barre d’outils contextuelle de Photoshop. C’est tout ! Photoshop remplira l’espace vide avec du contenu généré par l’IA qui se fondra parfaitement avec votre image existante.

Cette fonctionnalité particulière d’Adobe Firefly peut être très pratique lorsque vous souhaitez obtenir le ratio d’aspect requis pour une image. De plus, elle facilite la manipulation d’images partiellement coupées et d’objets mal cadrés.

Mais ce n’est pas tout ! Le Generative Expand d’Adobe Firefly vous permettra d’ajouter du contenu à n’importe quelle image. Vous pouvez ajouter une instruction pour obtenir l’apparence souhaitée de l’image. Ou vous pouvez laisser la boîte d’instruction vide et laisser Photoshop analyser l’image et la remplir avec le bon contenu. Regardez-le en action dans la vidéo ci-dessous.

Une autre grande nouveauté de Firefly est que la fonctionnalité d’instruction accepte désormais plus de 100 langues. C’est une excellente nouvelle pour les créateurs du monde entier, car auparavant, les instructions AI ne fonctionnaient qu’avec des langues comme l’anglais.

