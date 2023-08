Animateur du tournoi en direct de Street Fighter 6 laisse accidentellement son mod « nue » de Chun-Li allumé pendant un match

Oops : La télévision en direct a été une grande source de bloopers depuis des décennies. Une seule erreur suffit pour dérégler les échanges prévus. Ainsi, les producteurs, acteurs, animateurs et tous ceux impliqués dans une production en direct doivent être prêts pour les incidents occasionnels. Avec la montée du streaming en direct, cela n’a jamais été aussi vrai.

Le mardi, la chaîne Twitch Corner2Corner s’est excusée pour une énorme bévue lors d’un récent tournoi Street Fighter qu’elle a organisé. Selon Corner2Corner, l’animateur annonçant l’un des combats a involontairement laissé un « graphical mod » activé, laissant Chun-Li nue pendant plusieurs secondes.

« Corner2Corner tient à s’excuser pour une récente erreur commise pendant un stream, lors de notre dernier tournoi, où un mod graphique est resté accidentellement activé pendant quelques secondes », a tweeté C2C. « Nous regrettons énormément que cela se soit produit. »

Le fil Twitter continue de s’excuser pour l’erreur et précise que l’ordinateur de l’animateur avait le mod activé (sans jeu de mots) et que ce n’était pas la faute du participant au combat. L’équipe a déclaré que le mod est désormais désactivé et qu’une telle situation ne se reproduira plus jamais.

Nous regrettons énormément que cela se soit produit, Corner2Corner est un projet géré à but non lucratif, avec tout le monde travaillant gratuitement semaine après semaine pour soutenir la FGC. Toute négativité envers les joueurs suite à cette erreur authentique est inacceptable et c’est pourquoi nous faisons cette déclaration. – Corner2Corner (@corner2_corner) 1er août 2023

Étant donné que la diffusion était en direct, il n’était pas possible de modifier ou censurer l’erreur. Bien sûr, comme pour tout sur Internet, cette erreur a été immédiatement tweetée pour que tous ceux qui ne regardaient pas le tournoi puissent la voir.

Heureusement, pour les mods où le personnage est nu, celui-ci n’était pas vraiment révélateur. On aurait plutôt dit que Chun-Li portait une combinaison de couleur chair. Aucun mamelon ou organe génital n’était visible sur le modèle. Si voir un personnage d’ordinateur sans textures de vêtements ne vous offense pas, acceptez l’avertissement de Twitter et voyez par vous-même (ci-dessous).

Si quoi que ce soit, l’incident était plus drôle qu’offensant. Le match débute après une transition de l’écran du tableau des tours. Même s’il était immédiatement évident que le modèle de Chun-Li était nu, les commentateurs ne semblaient pas s’en rendre compte au début.

Finalement, l’un d’eux voit la combattante nue, ricane, et dit : « Euh. Oui, c’est un costume très intéressant pour Chun-Li. »

L’animateur du tournoi Street Fighter oublie de désactiver son mod nudité… pic.twitter.com/87Hz0TP7Vz – �*��-��-��-��-« �-‘�-��-� �*��-��*��–�-��- » (@nicholasdeorio) 31 juillet 2023

Les deux commentateurs ont timidement ri pour masquer leur embarras tout en revenant rapidement au tableau des tours. Ils ont ensuite brièvement fait une pause pour supprimer le mod et ont demandé aux joueurs de recommencer le match.

Les excuses suivantes étaient obligatoires, mais c’est la télévision en direct pour vous. Des bévues « accidentelles » se sont produites à de nombreuses reprises depuis le début de la diffusion en direct. On peut arguer que la plus célèbre a été le « wardrobe malfunction » de Janet Jackson lors du Super Bowl XXXVIII.

Les commentateurs sportifs, en particulier, doivent souvent réagir rapidement pour dissimuler ou s’excuser pour quelque chose que le cameraman a capturé à l’écran. Bien que je n’aie pas pu trouver la vidéo, je me souviens avoir regardé un match des San Francisco Giants dans les années 90 où le lanceur a retiré Barry Bonds sur prises. Le cameraman, pensant qu’il pouvait obtenir un bon plan montrant le dégoût de Bonds, a zoomé sur son visage alors qu’il quittait le terrain et a clairement dit : « fuck ».

Sans manquer un battement, le commentateur de la diffusion a interjeté : « Voici Barry Bonds qui dit : ‘D’où vient ce lancer ?' »



