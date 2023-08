J’ai rétrogradé vers un iPhone 11 Pro Max – et il y a peu de choses que je regrette

Lorsque j’ai récemment écrit sur les rumeurs concernant l’iPhone 15 Pro qui m’intéressent, j’ai mentionné que passer à un iPhone 14 Pro Max n’était pas vraiment excitant car j’ai un nouvel iPhone chaque année. Mais je n’aurais jamais imaginé devoir revenir à un iPhone 11 Pro Max après toutes ces années. Oui, je l’ai fait, et honnêtement, il n’y a pas grand-chose qui me manque.

Vous vous demandez peut-être : « Pourquoi quelqu’un voudrait-il revenir à un iPhone 11 Pro Max après avoir utilisé un iPhone 14 Pro Max ? » Et non, ce n’est pas une sorte d’expérience.

Malheureusement, l’écran de mon iPhone 14 Pro Max a subi une usure, et la partie la plus triste est que l’usure s’est produite avec les éléments de l’écran de verrouillage qui sont toujours affichés avec l’Always-on Display (certes préoccupant, mais c’est une autre histoire).

Je donne habituellement mes anciens iPhones à un membre de ma famille au lieu de les vendre, donc je n’ai pas mon iPhone 13 Pro Max avec moi. Donc, mon seul choix restant était d’utiliser l’iPhone 11 Pro Max que j’ai encore ici jusqu’à ce qu’Apple remplace mon iPhone 14. J’étais extrêmement inquiet de revenir à un téléphone qui date de quatre ans, mais il s’avère que je m’en sors très bien en l’utilisant comme mon téléphone principal.

Un retour sur l’iPhone 11 Pro Max

Avant d’entrer dans les détails, permettez-moi de récapituler ce qu’est exactement l’iPhone 11 Pro Max.

La gamme iPhone 11 a été annoncée en septembre 2019, une semaine avant que je ne rejoigne l’équipe de Netcost-security.fr. Nous vivions encore dans un monde pré-pandémique. Apple organisait encore ses événements traditionnels en personne, et la gamme iPhone 11 Pro apportait des améliorations significatives par rapport à l’iPhone XS.

Les modèles iPhone 11 Pro étaient les premiers iPhones « Pro » de l’histoire d’Apple. À l’époque, Apple venait de relever la barre avec l’iPhone X et l’iPhone XS, les premiers à coûter 999 $. Nommer les modèles les plus chers « Pro » était certainement un moyen de justifier les prix plus élevés. Mais Apple n’a pas utilisé ce nom « Pro » à la légère.

L’iPhone 11 Pro était le premier à avoir un triple appareil photo à l’arrière au lieu de deux, et c’était également le premier à être doté d’un écran Super Retina XDR avec une luminance maximale de 1 200 nits pour les contenus HDR. C’était aussi le premier iPhone à être équipé d’une coque arrière en verre mat résistant, qui est devenue la signature de tous les iPhones « Pro » qui ont suivi.

La gamme iPhone 11 a également apporté des technologies comme la puce U1, le support Dolby Atmos, Face ID plus rapide et le mode Nuit pour les photos.

Ce que cela fait de rétrograder vers un iPhone 11 Pro Max en 2023

Alors oui, l’iPhone 11 Pro Max était l’un des meilleurs smartphones que l’on pouvait acheter en 2019. Mais à quoi cela ressemble-t-il de l’utiliser en 2023, surtout après avoir utilisé tous les iPhones qui sont sortis par la suite ?

Design et écran

Tout d’abord, il y a les différences de design. Depuis l’iPhone 12, Apple a adopté un nouveau style industriel avec des bords plats et tranchants. En même temps, les caméras arrière sont devenues nettement plus grandes. L’iPhone 11 Pro Max est plus arrondi, plus mince, a des caméras beaucoup plus petites et est nettement plus léger. Et cela me manque un peu.

Ne vous méprenez pas, les iPhones actuels ont un très beau design, mais je les trouve très inconfortables à tenir sans une coque. De plus, l’iPhone 14 Pro Max pèse 14 grammes de plus que l’iPhone 11 Pro Max. Et lorsque je pose l’iPhone 11 Pro Max sur une table plate, la bosse de l’appareil photo n’est pas aussi gênante que sur les modèles actuels.

Il y a aussi une énorme différence en termes d’écran. L’iPhone 14 Pro Max a des bordures plus fines, plus de pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’île dynamique. Je ne vais pas mentir : les différences sont perceptibles. Mais en même temps, elles ne me dérangent pas. L’écran de l’iPhone 14 Pro Max est certainement plus agréable à regarder, mais en même temps, je suis très bien avec l’écran de l’iPhone 11 Pro Max.

L’iPhone 11 Pro Max a toujours la vieille encoche, et ce n’est même pas la version plus petite, qui a été introduite avec l’iPhone 13. Mais tout comme j’ai appris à ignorer l’encoche depuis l’iPhone X (et je l’ignore toujours tous les jours sur mon MacBook), je ne me soucie pas de revenir à un iPhone avec une encoche.

Au lieu de cela, j’ai réalisé que l’île dynamique est plutôt un gadget. Bien sûr, c’est agréable d’avoir des activités en direct et certaines interactions là-bas au lieu d’interfaces classiques, mais ça ne me manque tout simplement pas.

Performances

L’un des aspects qui me préoccupaient le plus en revenant à un ancien iPhone était les performances. La puce A13 Bionic était redoutable à l’époque, avec son CPU 6 cœurs et ses 6 Go de RAM dans les modèles Pro. Mais le fait est que c’est une puce qui a 4 ans. La puce A16 Bionic actuelle est 70 % plus rapide que la A13, et je mentirais si je disais que la différence n’est pas perceptible. Elle l’est.

Mais le truc, c’est que pour la plupart des tâches habituelles, ce n’est pas quelque chose qui me fait détester ce téléphone. Dans la plupart des cas, je parle du téléphone qui prend deux secondes au lieu d’une pour ouvrir les applications. J’ai installé la version bêta d’iOS 17 sur l’iPhone 11, et il fonctionne assez bien pour un téléphone de 2019. Ce n’est certainement pas le plus rapide du monde, mais il fait le travail sans ralentissements ou plantages perceptibles.

Appareils photo

Les appareils photo sont probablement l’aspect le plus important d’un téléphone pour moi. Non seulement j’adore la photographie, mais j’ai récemment travaillé sur un vlog personnel. Au cours des dernières années, les appareils photo des iPhones ont évolué de bien des façons : nous avons obtenu des objectifs à ouverture plus large pour de meilleures prises de vue de nuit, une meilleure stabilisation, le mode Cinématique et la compatibilité Dolby Vision.

En ce qui concerne les photos dans des lieux lumineux, surtout en plein soleil, l’iPhone 11 Pro Max prend toujours des photos incroyables. L’utiliser la nuit peut être un peu délicat, et je regrette le zoom optique 3x (l’iPhone 11 Pro n’a qu’un zoom 2x). Mais il y a un seul aspect de l’appareil photo de l’iPhone 11 que j’apprécie : le post-traitement moins exagéré.

Smart HDR a été introduit avec l’iPhone XS – et tout le monde n’aime pas la façon dont il traite les photos après les avoir prises. Cela en est arrivé au point où je suis vraiment mal à l’aise en prenant des photos avec l’iPhone 14 Pro Max dans certaines situations, car les couleurs sont déformées et l’image est super nette, la rendant irréaliste.

Mais sur l’iPhone 11, Apple permet toujours aux utilisateurs de désactiver Smart HDR, réduisant ainsi considérablement le post-traitement appliqué aux images. Le résultat est des images plus naturelles dans certaines circonstances, quelque chose qui me manque sur les modèles d’iPhone actuels.

Ce qui me manque vraiment

Même si j’ai aucun problème à utiliser un iPhone 11 Pro Max, il y a certaines technologies qui me manquent. L’une d’entre elles est la 5G, qui a été introduite avec l’iPhone 12. La 5G offre des vitesses plus rapides et une latence plus faible par rapport à la 4G, et même si cela ne fait pas beaucoup de différence pour la messagerie et la navigation sur internet, c’est extrêmement utile pour les personnes qui travaillent constamment avec un appareil mobile.

Il me manque également le MagSafe (une autre technologie introduite avec l’iPhone 12). L’iPhone 11 prend en charge le Qi, mais ce n’est pas aussi efficace et ne s’aligne pas parfaitement avec un chargeur comme le MagSafe le fait. J’ai quelques chargeurs MagSafe dans mon appartement, et les utiliser avec l’iPhone 11 n’est pas vraiment génial.

Conclusion

Je n’ai pas l’intention de convaincre qui que ce soit qu’acheter un iPhone 11 Pro Max en 2023 est toujours une bonne affaire (surtout parce que vous ne trouverez probablement pas de version neuve facilement). Mais le point, c’est que l’utilisation d’un téléphone plus ancien m’a fait réaliser que la plupart des nouvelles fonctionnalités introduites ces dernières années sont plus cosmétiques que jamais.

Il est difficile pour moi de nommer une fonctionnalité ajoutée aux derniers iPhones qui a changé de manière significative la façon dont j’utilise mon téléphone et dont je ne pourrais pas me passer.

Et c’est une partie naturelle de l’évolution de la technologie. Regardez simplement le marché des ordinateurs : il a fallu des années avant de voir une révolution majeure comme Apple Silicon. Les entreprises essaient toujours de nous convaincre que nous avons besoin des produits les plus récents et les plus performants, mais en regardant mon iPhone 11, je suis sûr que la plupart des personnes qui l’utilisent encore en sont très satisfaites.

Qu’en est-il de vous ? Quelle a été la dernière technologie ajoutée à un iPhone que vous pensez ne pas pouvoir vous passer ? Seriez-vous d’accord pour utiliser un iPhone plus ancien pendant plus longtemps ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :