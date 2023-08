NHTSA lance une enquête sur les problèmes de direction des Tesla Model 3 et Model Y

En bref: Le National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du US Department of Transportation a ouvert une enquête préliminaire sur les nouveaux véhicules Tesla Model 3 et Model Y suite à des signalements de problèmes de direction.

D’après le résumé du communiqué, l’Office of Defects Investigation (ODI) a reçu une douzaine de plaintes liées à une perte de contrôle de direction et de fonctionnement de la direction assistée sur les véhicules Tesla Model 3 et Model Y de l’année modèle 2023. Parmi elles, cinq signalements mentionnent une incapacité à diriger le véhicule, tandis que sept signalements font référence à une perte de fonctionnalité de la direction assistée, rendant la conduite du véhicule plus difficile.

L’évaluation préliminaire vise à évaluer l’ampleur, la fréquence, la gravité et les processus de fabrication associés aux problèmes allégués. Selon le communiqué, l’enquête pourrait avoir une incidence sur près de 280 000 véhicules. Comme le souligne Electrek, une évaluation préliminaire est une première étape qui peut parfois entraîner un rappel, mais d’autres fois, il ne se passe rien du tout.

Un driver a déclaré que sa Model Y avait perdu toutes ses capacités de direction et que le volant était bloqué en place. Éteindre et rallumer la voiture n’a pas aidé, et l’utilisateur a dû la faire remorquer jusqu’à un centre de service Tesla. Un autre driver de Model Y a noté un code d’erreur (ui_a020) qui accompagnait la perte de direction assistée. Il a pu rentrer chez lui avec le véhicule sans incident.

>En mai, un propriétaire d’un modèle 3 a affirmé que sa direction était « bloquée » et cela a conduit la voiture à glisser hors de la route et à heurter un arbre. Dans la plainte, le driver a noté que la fonction de maintien de voie du véhicule n’a pas été d’une grande aide, pas plus que le système de freinage d’urgence.

>Seul l’un des 12 incidents a entraîné un accident, a noté le NHTSA.

>Les modèles 3 et Y de Tesla figurent parmi les plus populaires de la marque. Selon le communiqué du deuxième trimestre de la société publié le 19 juillet, le constructeur a expédié au total 446 915 véhicules Model 3 / Model Y au cours du trimestre. Un autre 19 225 véhicules Model S / Model X ont également été expédiés pendant la même période.

