Fuites sur le Sonos Move 2 : batterie massive de 24 heures, son stéréo, prise auxiliaire

En mars dernier, nous avons appris de The Verge que Sonos travaillait sur la deuxième génération de son enceinte portable Move. Actuellement, des détails ont été révélés, notamment une autonomie impressionnante de la batterie, une mise à niveau du son stéréo, une fonctionnalité de connexion en ligne avec WiFi et Bluetooth, une nouvelle option de couleur et plus encore.

Chris Welch de The Verge revient avec une nouvelle information sur Sonos. Alors qu’au départ, on s’attendait à ce que l’enceinte portable Move 2 soit une mise à jour plus itérative, il s’avère que la société a prévu de nombreuses améliorations.

Alors que le design global est le même que celui de l’original, le Move 2 sera disponible dans une nouvelle couleur « olive » (voir ci-dessus) qui s’ajoute au noir et au blanc. De plus, les commandes tactiles sur le dessus ont été mises à jour pour correspondre aux nouveaux modèles Sonos Era 300 et 100.

Mais c’est à l’intérieur que cette nouvelle enceinte portable se démarque de son prédécesseur. Passant d’une autonomie de batterie de 10 heures, le Move 2 disposera d’une énorme autonomie de 24 heures. Sonos l’a également conçu pour consommer moins d’énergie en mode veille.

En ce qui concerne les performances, le Move 2 comprend un son stéréo, la possibilité de lire de l’audio Bluetooth sur un système Sonos ainsi que le WiFi, et une autre nouveauté sera l’option d’utiliser une ligne d’entrée filaire via USB-C.

Tout comme le Move original, le Move 2 sera doté d’une résistance à la poussière et à l’eau IP65 et bénéficiera également d’une protection contre les chutes.

La prise en charge de HomeKit/AirPlay devrait rester intacte, tout comme son prédécesseur, mais le Move 2 utilise le WiFi 6 et le Bluetooth 5.0.

The Verge pense que le Sonos Move 2 devrait être lancé « fin septembre » avec une légère augmentation de prix – 449 $ au lieu des 399 $ de la version de première génération.

L’avis de Netcost-security.fr

Bien qu’il se soit écoulé quatre ans depuis le lancement du premier Move, il s’est très bien comporté dans mon expérience en termes de performances audio, de fonctionnalités et de durabilité. C’est une enceinte polyvalente pour une utilisation en extérieur et en intérieur avec le support du WiFi, du Bluetooth et de AirPlay.

Je pense que le Move 2 est une excellente amélioration avec plus du double de l’autonomie de la batterie, un meilleur son stéréo et plus encore.

Image officielle via The Verge

