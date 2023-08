L’Inde demande à Tesla de suivre l’exemple d’Apple : ses fournisseurs chinois doivent s’associer à des marques indiennes

Il est presque impossible de dissocier le gouvernement de l’avancement technologique. Cela est dû au fait que toute nouvelle technologie destinée à entrer sur le marché doit obtenir l’approbation du gouvernement. C’est ce à quoi Tesla est confronté actuellement dans la région indienne. Tesla est en contact avec le gouvernement indien concernant son projet de construire une usine locale en Inde. Selon Tesla, une fois le projet terminé, elle produira des voitures électriques bon marché pour les ventes locales et à l’exportation. Inside EVs rapporte que la Tesla la moins chère pour le moment est la Model 3 Rear-Wheel Drive. Le prix de départ de cette voiture est actuellement de 42 990 $. Cependant, Reuters rapporte que lorsque l’usine indienne sera prête, Tesla produira des voitures d’une offre de 24 000 $. Néanmoins, le gouvernement indien a ses demandes.

Il a dit à Tesla que s’il doit produire de telles voitures en Inde, il doit suivre l’exemple d’Apple. Cela est survenu après que Tesla a révélé qu’il voulait que ses partenaires constructeurs chinois fournissent les versions nécessaires pour les voitures. Cependant, la demande du gouvernement indien est que tout fournisseur chinois doit s’associer à une marque indienne. C’est ainsi qu’Apple procède et le gouvernement souhaite que cela reste ainsi.

L’Inde ne dispose d’aucun fournisseur local de versions de voitures électriques

Si Tesla vise à construire une usine en Inde et à produire des voitures électriques bon marché, les marques chinoises de versions de véhicules électriques pourraient jouer un rôle vital. L’Inde ne dispose pas de fournisseurs locaux pour les principales versions telles que les batteries. Même la principale marque de voitures électriques indienne, Tata Motors, importe des batteries de Chine.

Selon trois fonctionnaires indiens présents lors de la réunion, les cadres de Tesla ont exprimé leur souhait que certains fournisseurs chinois établissent une base locale en Inde. L’objectif est d’assurer un approvisionnement fluide et de ne pas avoir à importer. Cependant, les responsables indiens ont déclaré que Tesla pourrait prendre exemple sur Apple et permettre aux marques chinoises de s’associer à des marques locales en Inde. Cela permettrait aux marques chinoises de Tesla d’entrer sur le marché indien en formant des coentreprises avec des marques indiennes.

« Tesla demande un écosystème distinct pour ses fournisseurs… si un partenaire indien se joint à une coentreprise, il peut être approuvé au cas par cas », a déclaré un responsable indien.

Mots finaux

En suivant l’exemple d’Apple et en s’associant à des marques locales indiennes, Tesla peut trouver sa place en Inde et réussir. Nikkei Asia rapporte que l’Inde est un marché important et en croissance pour les voitures électriques, et l’entrée de Tesla sur le marché pourrait contribuer à stimuler l’utilisation des voitures électriques dans le pays. Reuters indique que si Tesla s’associe à des marques locales en Inde, cela pourrait réduire les coûts et améliorer l’efficacité. Cela pourrait aider l’entreprise à offrir des prix compétitifs pour ses voitures en Inde.

L’Inde a demandé à Tesla de suivre l’exemple d’Apple en trouvant des entreprises locales avec lesquelles s’associer pour tout projet de construction d’une usine de chaîne d’approvisionnement en Inde. En plus de réduire les coûts, l’accord avec des marques locales donnera à Tesla un accès plus facile aux marchés locaux. C’est ce qu’Apple fait en Inde et cela fonctionne pour l’entreprise.

Actualité mobile et vidéo du moment